Найбільший в Україні завод з перероблювання конопель запустили на Житомирщині

В індустріальному парку «Ма’Рижани» на Житомирщині відкрили найбільше в Україні підприємство з первинного перероблювання промислових конопель. Компанія MaʼRijany Hemp Company збудувала сучасне виробництво потужністю 14 000 тонн на рік, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Деталі

MaʼRijany Hemp Company у 2023 році розпочала реконструкцію занедбаного льонозаводу, а в 2025-му запустила високотехнологічне виробництво. Інвестиції у завод компанія оцінювала у близько $25 млн. Підприємство займає 10 000 кв м виробничих і 10 800 кв м складських площ.

На заводі встановили обладнання і завершили тестування сировини – перші зразки вже виготовляються для клієнтів.

Завод вироблятиме довге волокно для текстилю й технічних тканин, коротке волокно для паперу, ізоляції та нетканих матеріалів, а також кострицю для біопластику, будматеріалів і підстилок для тварин.

Такий підхід забезпечує максимальне використання сировини та створення продуктів із високою доданою вартістю, йдеться у повідомленні.

У 2024 році компанія засіяла 890 га конопель, у 2025-му – 1200 га, що є рекордними площами для Центральної та Східної Європи.

«Це перше переробне підприємство галузі, яка відроджується після прийняття Верховною Радою у грудні 2023 року закону про зняття заборони на переробку технічної коноплі», – зазначив під час відвідування підприємства народний депутат, заступник голови економічного комітету ВР Дмитро Кисилевський.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 12 травня 50 найкращих роботодавців країни

Перша віцепремʼєрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, народний депутат Дмитро Кисилевський, керівництво Житомирської ОВА відвідали виробництво MaʼRijany Hemp Company. Фото: Facebook Кисилевського

Контекст

MaʼRijany Hemp Company є учасником Індустріального парку «Ма’Рижани», площею близько 30 га. Мета Індустріального парку – залучення бізнесів, що працюють із продуктами перероблення промислових конопель, і створення понад 700 нових робочих місць.

За часів СРСР в Україні вирощували понад 120 000 га конопель, тут працювали 35 переробних заводів, свідчать дані дослідження BRDO. За часи незалежності галузь занепала: виробничі потужності України в коноплярстві скоротились у 30 разів. Причина занепаду – надмірне регулювання, за яким технічні коноплі прирівняли до наркотиків, каже керівниця сектору «Сільське господарство» Офісу ефективного регулювання BRDO Ірина Грузінська.

В серпні 2024 року набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який регулює і ринок технічних конопель. Замість отримання 14 дозволів, аграріям достатньо буде задекларувати посіви у державному реєстрі та відібрати проби на вміст ТГК під час цвітіння. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukrane.