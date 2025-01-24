Конопляний бум. В Україні за два роки запускається четвертий завод з переробки технічних конопель. Скільки можна заробити на ринку, який у 2025-му зросте до $20 млн

Ma'Rijany Hemp Company інвестувала близько $25 млн у запуск конопляного заводу на Житомирщині. За попередні два роки в Україні відкрили вже три заводи. Як декриміналізація коноплі штовхає ринок вгору?

«Як такої галузі коноплярства в Україні немає, в нас відсутній повний цикл виробництва», – каже засновник Hemp Factor Олександр Михаленок, 45. Він – власник чотирьох крамниць, де продають одяг, текстиль та продукти із конопель. Михаленок заснував компанію у 2016-му. З того часу, за його словами, прибуток зріс вдесятеро, але конкретні цифри він назвати відмовився.

Одяг з конопель приблизно у 2,5 раза дорожчий за бавовняний, сировину для його виготовлення доводилось імпортувати. За останні два роки в Україні запустили три заводи з переробки конопель. У 2025-му запрацює ще один.