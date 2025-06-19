«Лос-Анджелес Лейкерс» уперше за понад 40 років змінює власника. Клуб продали за рекордні $10 млрд, що стало найдорожчою угодою в історії світового спорту. Про це 19 червня пише Reuters з посиланням на ESPN.

Деталі

Новим головним акціонером «Лейкерс» стане Марк Волтер, генеральний директор TWG Global. Угода з родиною Басс, яка володіла клубом із 1979 року, оцінює франшизу NBA у $10 млрд – це найвища ціна за професійну спортивну команду.

Офіційного підтвердження угоди ще немає, але, за інформацією ESPN, Джені Басс залишиться на посаді «губернатора» клубу, щоб забезпечити плавний перехід.

Марк Волтер – відомий у спортивних колах Лос-Анджелеса: він є співвласником бейсбольного клубу Los Angeles Dodgers і жіночої баскетбольної команди Los Angeles Sparks.

Попередній рекорд належав Boston Celtics, проданим у березні 2025 року за $6,05 млрд.

Контекст

Los Angeles Lakers – одна з найвідоміших баскетбольних франшиз світу, заснована у 1946 році як Detroit Gems, а згодом перетворена на Minneapolis Lakers. Із 1960-х років команда базується в Лос-Анджелесі. Вона грає на Crypto.com Arena, яку ділить із LA Kings (НХЛ) та LA Sparks (WNBA), і має 17 чемпіонських титулів NBA, останній із яких здобуто у 2020 році.

У сезоні 2024-2025 Lakers посіли третє місце в Західній конференції з результатом 50-32, але вибули вже в першому раунді плей-оф, поступившись Timberwolves (1-4).

Ключовою подією стало приєднання Луки Дончича, який замінив Ентоні Девіса в рамках гучного обміну. Разом із Леброном Джеймсом, що готується до 23-го сезону, Дончич сформував новий атакувальний дует команди.

У червні 2024-го головним тренером став Джей Джей Реддік, який розпочав першу кар’єру в НБА з акцентом на нову філософію гри. Lakers зберігають високі амбіції та потенціал повернутися до боротьби за титул у сезоні 2025-2026.