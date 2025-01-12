«Даллаські ковбої», «Манчестер», «Лос-Анджелес Лейкерс» та компанія. 20 найприбутковіших спортивних клубів світу 2025. Рейтинг Forbes

Рейтинг Forbes «20 найприбутковіших спортивних команд світу 2025» очолила американська команда Dallas Cowboys, що змогла заробити за своє існування майже $4 млрд. Але нові медіаугоди NBA можуть змінити розклад сил. Чому баскетбольна ліга у 2025 році стане перспективним бізнесом для інвестицій?

Командам NFL сьогодні не потрібно надто напружуватися, щоб покрити витрати. У сезоні 2023 року кожна команда ліги Північної Америки отримала приблизно $323 млн від національних медіа- та спонсорських контрактів ще до продажу квитків. Але Dallas Cowboys не думають про балансування витрат — вони спустошують банки.

Найдорожча спортивна команда у світі, вартість якої оцінюється у понад $10 млрд, також є найбільш прибутковою: у 2023 році Dallas Cowboys під керівництвом Джеррі Джонса заробили близько $564 млн операційного прибутку. Друга у рейтингу — Los Angeles Rams — ледь досягла половини цього показника з $286 млн, тоді як New England Patriots посіли третє місце з $261 млн.

Загалом 20 найприбутковіших спортивних команд включають дев’ять франшиз NFL, п’ять команд NBA, три клуби NHL та три представники англійської Прем’єр-ліги. Разом вони згенерували близько $3,9 млрд прибутку за останній сезон, що в середньому становить $195 млн на команду — на 12% більше, ніж минулорічний топ-20.

Dallas Cowboys отримують майже $800 млн локального доходу від продажу квитків, концесій, мерчу та інших джерел. Жодна інша команда NFL не подолала позначку $400 млн.

Втім, модель «Даллаських ковбоїв» в інших аспектах можна відтворити. Наприклад, NFL — це ліга, де команди отримували в середньому $143 млн операційного прибутку у 2023 році, а жодна франшиза не мала меньше $56 млн, за оцінками Forbes. Великий ринок також надає «Команді Америки» фінансову перевагу, а контроль над власним стадіоном дозволяє максимально використовувати джерела доходу разом із спонсорством, люксовими ложі, концертами та іншими несекційнійними заходими.

NFL, як і NBA та NHL, контролює витрати за допомогою системи «стелі зарплат» і колективної угоди щодо розподілу загальнолігового доходу між гравцями та власниками команд. Для порівняння, в європейських футбольних лігах регуляції UEFA Financial Fair Play дозволяють утримувати витрати на зарплати в межах доходу клубу, але не встановлюють обмежень на трансфери чи зарплати. Через це такі клуби, як «Барселона» (з операційним збитком у $145 млн у сезоні 2022-2023) і «Парі Сен-Жермен» ($126 млн збитків), навіть близько не входять до списку найприбутковіших спортивних команд світу.

Подібна ситуація і в баскетбольній лізі MLB, всередині якої існує «податок на конкурентний баланс», що стримує надмірні витрати на гравців. Втім, немає жорсткої стелі зарплат. Через це New York Mets стали найбільш збитковою спортивною командою у світі з оціненим операційним збитком у $292 млн у 2023 році. Це трапилося після того, як клуб сплатив $101 млн податку на розкіш разом з $375 млн до зарплатного фонду.

Перша десятка найприбутковіших спортивних клубів 2025 року

Результати 2024 року та перспектива NBA

Серед 174 спортивних команд, які Forbes оцінив у 2024 році, 141 були прибутковими, а ще п’ять вийшли в нуль. Із 28 команд, які показали збитки, 15 належать до ще відносно молодої MLS.

Вже минули часи, коли володіти спортивною командою було лише питанням престижу або ставкою на те, що капітальний прибуток від майбутнього продажу перевищить збитки, отримані на цьому шляху. Сьогодні прибутковість стала очікуваною нормою. Це частково пояснює, чому інвестиційні фонди та інші інституційні інвестори так активно прагнуть увійти до спортивного бізнесу.

NFL, звісно, має привабливий вигляд, особливо після того, як ліга дозволила інвестиційним фондам купувати міноритарні частки команд у серпні. Але NBA, яка в 2020 році обрала свого першого приватного інвестора і має гнучкіші правила для інституційних інвесторів порівняно з NFL, може незабаром змінити баланс у списку найприбутковіших спортклубів. Нові національні медіаугоди ліги, які набудуть чинності вже наступного сезону, оцінюються в понад удвічі вищу суму, ніж поточний пакет, що зробить фінансову машину NBA ще потужнішою.

Ось 20 найприбутковіших спортивних команд світу, ранжованих за оцінкою операційного прибутку (до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу) за останній доступний сезон. А також додаємо контекст про останні новини клубу, трансфери та партнерства.

1. Dallas Cowboys

Dallas Cowboys Фото Getty Images

Країна: США

Ліга: NFL (американский футбол)

Операційний дохід: $564 млн

Вартість: $10,1 млрд

Dallas Cowboys стали першим спортивним клубом, чия вартість перевищила $10 млрд. Попри відсутність перемог у Супербоулі з 1990 років, команда зберігає лідерство поза полем, з доходом понад $1 млрд третій сезон поспіль. Раніше Cowboys також встановлювали рекорди оцінки вартості у 2015 році ($4 млрд) та 2018 році ($5 млрд).

2. Los Angeles Rams

Los Angeles Rams Фото Getty Images

Країна: США

Ліга: NFL (американский футбол)

Операційний дохід: $286 млн

Вартість: $7,6 млрд

У листопаді 2023 року власник Rams Стен Кронке витратив $650 млн на придбання землі у Вудленд-Гіллз для будівництва нової тренувальної бази. План передбачав не лише базу, але й нову штаб-квартиру команди, магазини, ресторани та громадські парки. Через затримку відкриття бази команда тимчасово тренується в Університеті Каліфорнії Лютеран.

3. New England Patriots

New England Patriots Фото Getty Images

Країна: США

Ліга: NFL (американский футбол)

Операційний дохід: $261 млн

Вартість: $7,4 млрд

New England Patriots опинилися в центрі уваги після звинувачення футболіста Аарона Ернандеса у вбивстві та пʼяти злочинах, повʼязаних зі зброєю. Однак ця ситуація не похитнула організацію. За чотири місяці до арешту Ернандеса Том Бреді підписав трирічний контракт на $27 млн, продемонструвавши стабільність у команді.

4. Edmonton Oilers

Edmonton Oilers Фото Getty Images

Edmonton Oilers

Країна: Канада

Ліга: NHL (хокей)

Операційний дохід: $213 млн

Вартість: $2,7 млрд

У жовтні 2024 року клуб Edmonton Oilers оголосив Karbon-X новим спонсором для нашивок на форму. Логотип компанії зʼявиться на виїзній формі команди протягом наступних двох сезонів. Крім того, власники Oilers співпрацюватимуть із Karbon-X для пошуку рішень щодо зменшення викидів вуглецю на обʼєктах клубу.

5. Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers Фото Getty Images

Країна: США

Ліга: NBA (баскетбол)

Операційний дохід: $199 млн

Вартість: $7,1 млрд

Los Angeles Lakers мають пʼятирічну угоду на $100 млн із брендом Bibigo, який розміщує свій логотип на формі команди. Ця угода є другою за вартістю в NBA (на рівні з Warriors), із середньорічною виплатою $20 млн, поступаючись лише команді Nets із їхнім контрактом на $30 млн.

Нова угода Lakers перевищує попередню з Wish на 66%, яка приносила близько $12 млн щороку.

6. New York Giants

New York Giants Фото Getty Images

Країна: США

Ліга: NFL (американский футбол)

Операційний дохід: $190 млн

Вартість: $7,3 млрд

New York Giants співпрацюють із Crestron для модернізації драфт-руму, впроваджуючи сучасні технології. Замість магнітів для відображення статусу гравців тепер використовуються відеопанелі та планшетні контролери. Оцифрування допоможе ефективніше відстежувати коледжних гравців протягом року, а Crestron став офіційним спонсором цього проєкту.

7. Manchester United

Manchester United Фото Getty Images

Країна: Великобританія

Ліга: Прем’єр-ліга (футбол)

Операційний дохід: $187 млн

Вартість: $6,55 млрд

У червні 2024 року Manchester United розпочав модернізацію тренувального комплексу в Керрінгтоні, інвестувавши £50 млн у створення сучасного футбольного обʼєкта світового класу. Проєкт на чолі з архітектурним бюро Foster + Partners передбачає оновлення тренажерного залу, медичних, харчових та відновлювальних зон, з акцентом на покращення співпраці та інновацій серед гравців і персоналу.

8. New York Knicks

New York Knicks Фото Getty Images

Країна: США

Ліга: NBA (баскетбол)

Операційний дохід: $182 млн

Вартість: $7,5 млрд

Перед початком сезону 2024-2025 Knicks оголосили Experience Abu Dhabi новим спонсором нашивок на форму. Логотип компанії з’явиться не лише на формі спортсменів, але й на рекламних щитах Madison Square Garden під час концертів та стендап-шоу.

Спонсорство передбачає інтеграцію в перед- та післяматчеві шоу Knicks, а також спеціальні активації на зовнішніх екранах The Sphere у Лас-Вегасі.

9. Houston Texans

Houston Texans Фото Getty Images

Країна: США

Ліга: NFL (американский футбол)

Операційний дохід: $164 млн

Вартість: $6,1 млрд

Новачки привели Houston Texans до плей-оф вперше за чотири сезони. Головний тренер-початківець ДеМеко Райанс забезпечив команді рекорд 9-6, перше місце в дивізіоні та домашній матч у першому раунді плей-оф.

10. Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur Фото Getty Images

Країна: Великобританія

Ліга: Прем’єр-ліга (футбол)

Операційний дохід: $161 млн

Вартість: $3,2 млрд

Tottenham вперше за понад десятиліття не змогли кваліфікуватися до міжнародних турнірів, посівши лише восьме місце у сезоні Премʼєр-ліги 2022/23. Проте сезон не був повністю провальним: клуб повідомив про рекордний дохід у своїй історії — понад $650 млн, що є четвертим показником у Премʼєр-лізі після Manchester United, Manchester City та Liverpool.

11. (нічия) Houston Rockets

Країна: США

Ліга: NBA (баскетбол)

Операційний дохід: $160 млн

Вартість: $4,9 млрд

У жовтні федеральний суддя з питань банкрутства затвердив реорганізацію CSN Houston — невдалої мережі, спільно створеної Comcast, Rockets і Houston Astros, яка не змогла отримати широкого покриття. Rockets та Astros отримали нову місцеву телеплатформу — Root Sports Southwest, запущену в листопаді, яка належить DirecTV Sports Networks та AT&T Teleholdings.

11. (нічия) Washington Commanders

Країна: США

Ліга: NHL (хокей)

Операційний дохід: $160 млн

Вартість: $6,3 млрд

У серпні власник Washington Commanders Джош Гарріс заявив, що сподівається відкрити новий стадіон до початку сезону NFL 2030 року. Адміністрація міста погодилася виділити $565 000 афіліату ASM Global для розробки планів території, пошуку джерел доходу та оцінки можливих варіантів фінансування реконструкції стадіону RFK. Попри ці інвестиції, повернення на RFK залишається під питанням.

13. (нічия) Dallas Mavericks

Країна: США

Ліга: NBA (баскетбол)

Операційний дохід: $158 млн

Вартість: $4,7 млрд

Dallas Mavericks уклали унікальну партнерську угоду з командою WNBA Dallas Wings. Це перший випадок, коли команда WNBA співпрацює з командою NBA, що має іншу групу власників. Угода передбачає розміщення логотипу програми Mavericks GEM (Girls Empowered by Mavericks) на формі Wings.

13.(нічия) Philadelphia Eagles

Країна: США

Ліга: NFL (американський футбол)

Операційний дохід: $158 млн

Вартість: $6,6 млрд

У травні Philadelphia Eagles оголосили про нову угоду з TickPick, який став офіційним партнером клубу з організації фанатського досвіду. Головною особливістю співпраці стане TickPick Landing — ексклюзивна зона перед грою, де відвідувачі можуть поїсти та зустріти гравців Eagles.

Хто придбає пакет TickPick Fan Experience, отримають шанс тримати американський прапор на полі під час виконання гімну та виграти підписані сувеніри.

15. Manchester City

Manchester City Фото Getty Images

Країна: Великобританія

Ліга: Прем’єр-ліга (футбол)

Операційний дохід: $148 млн

Вартість: $5,1 млрд

З 2014 року Manchester City співпрацює з міжнародною компанією прямих продажів QNET, яка є офіційним партнером клубу. Крім того, серед глобальних партнерів клубу залишаються інші великі бренди: Etihad Airways, PUMA, OKX та Nissan.

16. Indianapolis Colts

Країна: США

Ліга: NFL (американский футбол)

Операційний дохід: $146 млн

Вартість: $4,8 млрд

У серпні 2024 року Indianapolis Colts оголосили про партнерство з компанією Shift4 для обробки транзакцій із продажу квитків на стадіоні Lucas Oil. Інтеграція Shift4 із Ticketmaster забезпечить покупки для фанатів Colts як на стадіоні, так і онлайн. Shift4 співпрацює з командами чотирьох головних ліг США, а також із коледжами, великими аренами та різними бізнесами.

17. San Francisco 49ers

San Francisco 49ers Фото Getty Images

Країна: США

Ліга: NFL (американский футбол)

Операційний дохід: $144 млн

Вартість: $6,8 млрд

San Francisco 49ers уклали багаторічну угоду з Fox Sports Mexico на трансляцію передсезонних матчів. Крім цього, канал буде показувати перед- та післяматчеві шоу, а також ексклюзивний контент протягом регулярного сезону. 49ers стали першою командою в рамках програми International Home Market Area (IHMA) НФЛ у Мексиці, яка співпрацює з Fox.

18. Los Angeles Kings

Країна: США

Ліга: NHL (хокей)

Операційний дохід: $143 млн

Вартість: $2,9 млрд

У вересні Kings оголосили IT-компанію Iron Bow Technologies новим спонсором нашивок на виїзній формі клубу. Окрім цього, Iron Bow надаватиме різноманітні технологічні послуги для активів AEG по всьому світу.

19. (нічия) Golden State Warriors

Golden State Warriors Фото Getty Images

Країна: США

Ліга: NBA (баскетбол)

Операційний дохід: $142 млн

Вартість: $8,8 млрд

У вересні 2023 року Bloomberg повідомив, що група міноритарних власників Golden State Warriors планує продати 10% акцій клубу за оцінкою в $7 млрд. Це стане черговою угодою із частками власності, після продажу 10% акцій Чамата Палихапітії у липні 2022 року, коли вартість команди оцінювалася у $5,6 млрд.

19. (нічия) Montreal Canadiens

Країна: Канада

Ліга: NHL (хокей)

Операційний дохід: $142 млн

Вартість: $3 млрд

Після трьох сезонів без плейоф Montreal Canadiens підписали гравця Патріка Лайне в угоді з Columbus Blue Jackets. 26-річний Лайне наразі грає на середині чотирирічного контракту вартістю $34,8 млн, підписаного з Columbus перед сезоном 2022-2023.

Canadiens віддали захисника Джордана Гарріса та вибір у другому раунді драфту 2026 року, а також взяли на себе залишок контракту Лайне у розмірі $17,4 мільйона.