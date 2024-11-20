НБУ уточнив низку валютних обмежень. Що змінилося

Національний банк України з 20 листопада вніс зміни до діючих валютних обмежень. Регулятор пом’якшив низку обмежень для розрахунків у зовнішній торгівлі, але водночас посилив дисципліну їх дотримання, повідомила пресслужба НБУ.

Деталі

Підприємства тепер можуть оплачувати імпорт без обмеження строку поставки, якщо платежі спрямовані іноземним експортно-кредитним агентствам, державним установам чи організаціям, пов’язаним із банками або урядами інших країн. Для таких операцій діє щомісячний ліміт – 10% від простроченої заборгованості станом на 1 листопада 2024 року.

НБУ розширив можливості для валютних переказів у межах проєктів міжнародної технічної допомоги, знявши обмеження на країни-донори.

Нацбанк посилив контроль за репатріацією дивідендів. Тепер компанія-емітент повинна працювати щонайменше рік, а іноземний інвестор – володіти корпоративними правами не менше шести місяців.

Регулятор заборонив використовувати валютні кредити для купівлі цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, щоб запобігти зловживанням.

Контекст

У травні цього року НБУ запровадив найбільший пакет помʼякшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни. Зміни стосувалися переказу «нових» дивідендів за кордон, обслуговування «нових» та «старих» зовнішніх кредитів, імпорту послуг, переказу валюти для лізингу й оренди тощо. Більше про це – тут.

4 вересня НБУ ввів нові обмеження на використання валютних карт за кордоном. Ліміти на оплати з українських рахунків у іноземній валюті складають 100 000 грн на місяць на товари, як годинники, ювелірні вироби, дорогоцінне каміння і монети, та 500 000 грн на операції з агентами нерухомості. Ці обмеження поширюються на всі рахунки фізосіб в українських банках і спрямовані на запобігання відтоку капіталу, збереження міжнародних резервів та підтримку стабільності валютного ринку.