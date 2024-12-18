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«Парус», «Сталкер», $100 млн: Максим Кріппа дав Forbes перше велике інтервʼю. У цій частині – хто і як робив S.T.A.L.K.E.R. 2, навіщо ставати найбільшим інвестором у київську нерухомість

Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes
Андрій Самофалов /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Андрій Самофалов
Forbes

13 хв читання

Максим Кріппа /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Максим Кріппа Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

За два воєнні роки невідомий бізнесмен Максим Кріппа став найбільшим інвестором у столичну нерухомість, до того ж він найбільший український гравець у глобальному кіберспорті: NAVI, Maincast, GSC Game World – його власність. Це інтерв’ю – перша публічна спроба розповісти про статки, угоди та бізнес-зв’язки

20 листопада відбувся реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Цьому передувало 15 років перерви після виходу першого «Сталкера», шість переносів релізу і зміна власників української студії-розробника культової гри – GSC Game World. Місце засновника Сергія Григоровича посів Максим Кріппа, 47 – один із найбільш загадкових бізнесменів останніх років.

Вже під час повномасштабної війни з РФ Кріппа став власником кількох знакових активів. У Вадима Столара придбав столичний бізнес-центр «Парус». У держави – заміський будинок відпочинку в елітному селищі Козин під Києвом та готель «Україна», розташований між Майданом Незалежності та Офісом президента. В Олександра Кохановського – найсильнішу українську кіберспортивну команду NAVI.

Forbes Ukraine з 2022 року, коли стало відомо про угоду з NAVI, намагався взяти у Кріппи інтерв’ю, але він обмежувався письмовими відповідями. Цього разу бізнесмен прийняв пропозицію. «Розумні люди порадили відповісти на всі запитання», – пояснює рішення Кріппа. Він не приховує: його зачепила публікація в «Економічній правді», де його порівнюють із Сергієм Курченком, олігархом часів Віктора Януковича, який теж стрімко увірвався у великий бізнес. «Коли ти випускаєш гру, яку купують мільйони людей у Європі і США, ти повинен мати зрозумілий профайл», – пояснює альтернативну причину венчурний інвестор, у якого є проєкти у глобальному геймдеві.

Інтервʼю відбулося в офісі Кріппи в бізнес-центрі «Парус». У кабінетах майже немає людей: співробітник Кріппи пояснює це повітряною тривогою. У кімнаті для переговорів – ультрапатріотично. В центрі – прапори бригад ЗСУ, на стінах – подяки від військових частин і шеврони. Під час бесіди він підкреслює власну допомогу ЗСУ та державі, на питання про суму відповідає, що інформація є на сайті фонду – 900 млн грн. Говорячи про бізнес, Кріппа уникає цифр, пояснюючи це умовами про нерозголошення (NDA).

У першій частині двогодинного інтерв’ю читайте про купівлю GSC Game World, роботу над S.T.A.L.K.E.R. 2 та очікування від інвестицій у київську нерухомість. Як Максим Кріппа заробив перший і сотий мільйон – у другій частині, яка вийде 19 грудня.

Бесіда скорочена та відредагована для зрозумілості.

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