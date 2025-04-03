Більше без лімітів на p2p? Нацбанк скасував обмеження на карткові перекази у 150 000 грн. Чи підтримають це рішення банки? 

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Нацбанк скасував ліміти у 150 000 грн на місяць при переказах з карти на карту. Регулятор запровадив подібні межі з ціллю боротьби з дроп-схемами пів року тому. Власний меморандум про жорсткіші обмеження торік підписали понад пʼятдесят банків. Forbes Ukraine дізнався, що далі чекає на обмеження для p2p-переказів
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