Більше без лімітів на p2p? Нацбанк скасував обмеження на карткові перекази у 150 000 грн. Чи підтримають це рішення банки? 

Нацбанк скасував ліміти у 150 000 грн на місяць при переказах з карти на карту. Регулятор запровадив подібні межі з ціллю боротьби з дроп-схемами пів року тому. Власний меморандум про жорсткіші обмеження торік підписали понад пʼятдесят банків. Forbes Ukraine дізнався, що далі чекає на обмеження для p2p-переказів