Деталі

Зміни стосуються контролю за дотриманням банками вимог щодо касових операцій, інкасації коштів, перевезення валютних цінностей та забезпечення безпеки приміщень. Нововведення застосовуються до планових і позапланових виїзних перевірок.

Основні зміни, затверджені НБУ, включають:

уточнення процедури повідомлення банків про перевірки;

дозвіл на оформлення документів перевірки в паперовій або електронній формі, а також використання записів із камер відеоспостереження;

визначення обов’язкової інформації, яку повинні містити документи перевірки;

чіткі правила доступу інспекторів до необхідних документів;

розширення підстав для позапланових перевірок, зокрема у разі визнання банку проблемним;

уточнення порядку складання актів у разі недопуску або перешкоджання перевірці.

За інформацією НБУ, оновлений порядок спрямований на підвищення ефективності перевірок банків на всіх етапах – від планування до можливого застосування санкцій.

Контекст

У червні 2023 року українці почали масово скаржитися на те, що банки та обмінники відмовляються приймати «старі» доларові купюри (наприклад, випуску 1996 року) або встановлюють за це комісію до 10-15%.

Національний банк відреагував 20-21 червня 2023 року: заборонив фінансовим установам відмовляти в обмінній операції будь-які дійсні банкноти іноземної валюти, якщо справжність підтверджена детектором або лічильником, та скасував поняття «незначного зношення», залишивши винятком лише сильно пошкоджені купюри.

У липні-серпні 2023 року НБУ провів перевірки більш як 150 пунктів обміну у 17 установах, застосував штрафи й попередження: банкам загрожує до 400 000 грн, небанківським – до 5 % капіталу.