НБУ визнав небездоганною репутацію Порошенка, експрезидент назвав рішення незаконним (доповнено)

Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання банківської діяльності 28 квітня визнав репутацію мажоритарного акціонера Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) Петра Порошенка «небездоганною» через санкції РНБО. Про це йдеться у повідомленні НБУ. П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» назвав це рішення незаконним.

Деталі

У НБУ заявили, що підставою для ухвалення рішення стали санкції, запроваджені РНБО 12 лютого проти Петра Порошенка. У повідомленні Нацбанку йдеться, що засідання проводилося дистанційно за участю представників Порошенка та МІБ, тому вимога нардепів від «Європейської солідарності» щодо офлайн-присутності є безпідставною. Регулятор розцінює це як тиск і розглядає можливість звернення до поліції.

Сам Порошенко заявив, що «НБУ залучений до його політичного переслідування». Він вважає, що розгляд питання про «небездоганну репутацію» вказує на репутаційні проблеми самого Нацбанку, який, за його словами, «попри конституційну незалежність, виконує політичне замовлення».

За словами експрезидента, НБУ розглянув його репутацію через санкції, які запровадив Зеленський як запобіжний захід. Жодних порушень не було, але «сам факт санкцій дозволив НБУ поставити під сумнів його репутацію».

28 квітня адвокат Порошенка Ілля Новіков пояснив, що технічний термін, який дозволяє НБУ посилити контроль над банками, де Порошенко є акціонером. За його словами, НБУ самостійно визначив санкції як підставу для такого рішення, хоча ні указ про санкції, ні законодавство, ні Кабмін цього не вимагають.

Новіков сказав, що це виключна ініціатива НБУ, а на засідання не допустили ні адвокатів, ні народних депутатів.

Контекст

12 лютого РНБО запровадила безстрокові санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Санкції включають блокування активів, скасування держнагород, заборону на торгівлю, виведення капіталу за кордон, виконання фінансових зобов’язань та участь у приватизації держмайна.

Порошенко назвав рішення «неконституційним» і «політично вмотивованим» у відеозверненні. СБУ пояснила санкції «загрозами нацбезпеці», посилаючись на рішення РНБО.

11 квітня Порошенко заявив, що НБУ планує визнати його «особою з небездоганною діловою репутацією», посилаючись на президентський указ про санкції від 12 лютого 2025 року. За його словами, законодавство не передбачає такого механізму, але це внутрішнє рішення НБУ може дозволити заблокувати або вилучити його акції Міжнародного інвестиційного банку (МІБ).

Того ж дня голова НБУ Андрій Пишний відкинув звинувачення Порошенка та «Європейської солідарності» у політичному переслідуванні через перевірку МІБ, рахунків Благодійного фонду Порошенка та ГО «Справа Громад». НБУ заявив на своєму сайті, що їхні дії не мають політичного підтексту.

За даними НБУ, станом на 1 лютого МІБ займав 26-те місце за активами (14,37 млрд грн) серед 61 банку України, з часткою 0,19% у структурі банківської системи.

25 квітня стало відомо, що Марина Порошенко подала позов про поділ майна на 17,1 млрд грн із Петром Порошенком. Пресслужба «Європейської солідарності» заявила, що це «тактика захисту» від спроб Зеленського заблокувати фінансування ЗСУ та політичної діяльності. Розблокувати кошти Фонду Порошенка можливо лише через суд.

Чи допоможе поділ майна врятувати активи Порошенка та з чого складаються його статки? Читайте у матеріалі Forbes.