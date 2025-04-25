Марина Порошенко подала позов до суду про поділ спільного майна з Петром Порошенком

Депутатка Київської міськради та колишня перша леді України Марина Порошенко подала до суду позов про поділ майна з Петром Порошенком. Про це йдеться в судовому реєстрі.

Деталі

Справу розглядатиме Крижопільський районний суд Вінницької області. Позов був зареєстрований 27 березня 2025 року, а підготовче засідання призначено на 29 квітня.

Розгляд відбуватиметься за правилами загального позовного провадження, оскільки сума позову становить 17,1 млрд грн, що значно перевищує ліміт для спрощеного провадження.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у коментарі LIGA.net зазначив, що не може надати додаткових деталей, окрім тих, що містяться в судовому реєстрі. Він уточнив, що поділ майна не пов’язаний із розлученням: «Розлучення – це окремий процес, а майнові питання – це інший процес».

Контекст

12 лютого Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про безстрокові санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

Санкції передбачають скасування державних нагород, блокування активів, заборону на торговельну діяльність, обмеження на виведення капіталу за кордон, призупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, а також заборону на участь у приватизації чи оренді державного майна.

У відеозверненні Петро Порошенко назвав це рішення «неконституційним» і «політично вмотивованим». Служба безпеки України, своєю чергою, пояснила запровадження санкцій рішенням РНБО, посилаючись на «загрози національній безпеці».