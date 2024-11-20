«Будемо доводити, що в нас не схематоз». НБУ почав полювання на компанії, що працюють на ФОПах. Що робитимуть підприємці, які дроблять бізнес?

Нацбанк спонукає банки блокувати рахунки бізнесів, які замість юрособи використовують багато ФОПів. Чи переймаються підприємці, які застосовують цю схему?

На початку листопада 2024 року НБУ розіслав банкам та фінустановам інструкцію – як викривати бізнеси, що недоплачують податки через роботу на багатьох ФОП. Втрати бюджету від таких схем сягають в середньому 12 млрд грн на рік, розповів координатор Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

«За сім років роботи блокували рахунки трьох ФОПів», – розповідає власниця українського бренду одягу на умовах анонімності через сенситивність теми. Її бізнес на двох юрособах та близько півсотні ФОП у 2023-му отримав понад 50 млн грн виторгу. Розблоковували рахунки щоразу, як надавали банку документи на підтвердження оплат, каже підприємиця.