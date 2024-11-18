Україна масштабувала виробництво ракет «Нептун» і удосконалила їх для ураження цілей на більших відстанях – Умєров

Україна нарощує виробництво і цього року вже виготовила перші 100 ракет, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на більш далеких відстанях.

Ключові факти

Україна виготовила перші 100 ракет цього року в рамках ракетної програми.

«Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях», – повідомив міністр за результатами зустрічі з українськими виробниками ракетного озброєння.

Умєров нагадав, що 13 квітня 2022 року ракетний комплекс «Нептун» знищив флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер «Москва».

За його словами, ще розробляються нові ракети-дрони, зокрема «Паляниця», яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. «Працюємо у цьому напрямку і з іноземними партнерами», – заявив міністр оборони.

Контекст

Раніше міністр оборони Умєров повідомив, що Україна розробила ракетну програму, і вона «досить потужна». Також він казав, що Україна вже почала працювати над українськими балістичними ракетами.

Україна розробила чотири види ракет, військові зараз їх випробовують, заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Суспільному 16 листопада. «З цього погляду є ракетна програма, в якій ми маємо чотири види, але зараз тривають випробування», – сказав Зеленський.