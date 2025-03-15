Українська ракета «Довгий Нептун» пройшла випробування та бойове застосування

Нова українська ракета великої дальності «Довгий Нептун» успішно завершила випробування та була застосована в бойових умовах. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський 15 березня.

Деталі

Ця ракета здатна вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів.

«Щиро вдячний українським розробникам, виробникам і нашим військовим. Ми продовжуємо роботу заради безпеки України», – зазначив Зеленський.

«Довгий Нептун» є вдосконаленою версією крилатої ракети Р-360 «Нептун», яку раніше модифікували для ударів на більші відстані. Базова ракета Р-360 важить 870 кг, має бойову частину масою 150 кг і дальність до 280 км. Характеристики нової версії поки не розкриті.

Контекст

У травні 2019 року ракета «Нептун» успішно пройшла вогневі випробування. У листопаді того ж року відбулися стрільби на дальність до 280 км. У квітні 2020 року «Нептун» під час тестів у Чорному морі точно вразив усі цілі. Тоді ж на полігоні ЗСУ за участю авіації перевірили систему самонаведення ракет цього комплексу.

13 квітня 2022 року українські військові завдали удару ракетами «Нептун» по російському крейсеру «Москва» Чорноморського флоту РФ.

У 2023 році перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів про розробку «Довгого Нептуна» – нової модифікації ракети для комплексу «Нептун».