Німецька Quantum Systems подвоїть виробництво БпЛА в Україні цьогоріч

Німецька компанія Quantum Systems, провідний виробник розвідувальних безпілотників, планує подвоїти виробництво в Україні цього року. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості після зустрічі з представниками компанії на Мюнхенській безпековій конференції.

Деталі

На сьогодні компанія вже відкрила в Україні два підприємства: центр технічного обслуговування та логістики і завод із виробництва дронів.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості для прискорення виробничих процесів, що дозволить ще ефективніше підтримувати потреби в безпілотниках для стратегічних завдань.

Розвідувальний дрон Vector виробництва Quantum Systems

Контекст

Німецький виробник БпЛА Quantum Systems постачає свої дрони Vector в Україну з квітня 2022 року.

Протягом останніх двох років компанія залучила інвестицій на суму $81,1 млн, що вчетверо перевищує загальну суму за попередні сім років. Серед інвесторів компанії – фонд Thiel Capital, що належить американському підприємцю німецького походження Петеру Тілю, одному з членів «мафії PayPal».

Частина отриманих коштів, близько €7 млн, буде спрямована на відкриття виробництва в Україні. Уже з 2024 року Quantum Systems почне виготовляти запчастини для своїх БпЛА, а в 2025-му компанія планує запустити повний цикл збирання безпілотників в Україні.

Згідно з даними компанії станом на травень 2023 року, в Україну вже поставлено щонайменше 438 дронів, кожен з яких коштує близько €180 000. Перша партія була оплачена неназваним українським мільярдером та фінансування надходить від уряду Німеччини. Більше деталей можна знайти в матеріалі Forbes.