Немецкая Quantum Systems удвоит производство БпЛА в Украине в этом году

Немецкая компания Quantum Systems, ведущий производитель разведывательных беспилотников, планирует удвоить производство в Украине в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности после встречи с представителями компании на Мюнхенской конференции безопасности.

Подробности

На сегодняшний день компания уже открыла в Украине два предприятия: центр технического обслуживания и логистики и завод по производству дронов.

В ходе встречи стороны обсудили возможности ускорения производственных процессов, что позволит еще эффективнее поддерживать потребности в беспилотниках для стратегических задач.

Разведывательный дрон Vector производства Quantum Systems

Контекст

Немецкий производитель БпЛА Quantum Systems поставляет свои дроны Vector в Украину с апреля 2022 года.

За последние два года компания привлекла инвестиций на сумму $81,1 млн, что в четыре раза превышает общую сумму за предыдущие семь лет. Среди инвесторов компании – фонд Thiel Capital, принадлежащий американскому предпринимателю немецкого происхождения Петеру Тилю, одному из членов «Мафии PayPal».

Часть полученных средств, около €7 млн, будет направлена ​​на открытие производства в Украине. Уже с 2024 года Quantum Systems начнет производить запчасти для своих БпЛА, а в 2025-м компания планирует запустить полный цикл сбора беспилотников в Украине.

Согласно данным компании по состоянию на май 2023 года, в Украину уже поставлено по меньшей мере 438 дронов, каждый из которых стоит около €180 000. Первая партия была оплачена неназванным украинским миллиардером и финансирование поступает от правительства Германии. Больше деталей можно найти в материале Forbes.