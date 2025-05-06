Німецький виробник дронів Quantum Systems з офісами в Україні став єдинорогом після раунду на €160 млн

Компанія Quantum Systems залучила €160 млн у раунді серії C, загальна сума інвестицій у проєкт становить €310 млн, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 6 травня. Завдяки цьому стартап став єдинорогом — його капіталізація перевищила $1 млрд.

Ключові факти

Залучені кошти підуть на дослідження й розробку безпілотних ШІ-систем, розширення виробництва, збільшення присутності в Європі, Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

З 2023 року компанія є резидентом Дія.City. Quantum Systems активно розвивається й в Україні, торік вона запустила тут виробництво безпілотників.

Контекст

Німецький виробник БпЛА Quantum Systems постачає свої дрони Vector в Україну з квітня 2022 року.

Протягом останніх двох років компанія залучила інвестицій на суму $81,1 млн, що вчетверо перевищує загальну суму за попередні сім років. Серед інвесторів компанії – фонд Thiel Capital, що належить американському підприємцю німецького походження Петеру Тілю, одному з членів «мафії PayPal».

Частина отриманих коштів, близько €7 млн, планували спрямована на відкриття виробництва в Україні.

Згідно з даними компанії станом на травень 2023 року, в Україну вже поставлено щонайменше 438 дронів, кожен з яких коштує близько €180 000. Перша партія була оплачена неназваним українським мільярдером та фінансування надходить від уряду Німеччини. Більше деталей можна знайти в матеріалі Forbes.