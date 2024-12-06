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Норвезький суверенний фонд отримав дозвіл на продаж акцій російських компаній. Москва вимагає «вагомих підстав»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Норвезький суверенний фонд (GPFG), капітал якого оцінюється у $1,8 трлн, має право продати акції російських компаній, враховуючи діючі міжнародні санкції. Про це повідомила заступниця міністра фінансів країни Еллен Рейтан 6 грудня в листі Reuters. Раніше норвезький Центробанк закликав Мінфін зняти загальну заборону на операції з російськими активами і дозволити йому їх частковий продаж.

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Деталі 

  • Центробанк Норвегії, який управляє GPFG, звернувся до Мінфіну країни з проханням дозволити продаж частини російського портфеля, коли така можливість з’явиться. 
  • До цього вважалося, що фонд не може продавати свої активи, навіть якщо знайдеться покупець, через заборону на угоди з контрагентами, які підпадають під санкції США і ЄС.
  • Не уточнюється, чи знайшов фонд покупців на російські активи.
  • Водночас заступник голови Центрального банку РФ Філіп Габунія заявив, що будь-яке рішення щодо продажу активів на території Росії потребуватиме дозволу Москви, який буде наданий лише за «вагомих підстав».

Контекст 

Мінфін Норвегії призупинив всі операції з російськими активами фонду після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року і тоді повідомив, що кінцевою метою є виведення цих активів.

Вартість російського портфеля фонду на кінець червня становила 1,5 млрд крон ($135 млн), охоплюючи 49 компаній, серед яких найбільші пакети акцій у Сбербанку, Лукойла та Газпрому, а також акції російських компаній, що котируються за межами Росії або мають вторинний лістинг, що не потребує дозволу Москви, таких як Новатек, Яндекс, Євраз, Globaltrans Investments і Ozon Holdings. Крім того, фонд зберігає російські рублі на суму близько 3,2 млрд крон ($288 млн) у своєму депозитарії Citibank в Російському національному розрахунковому депозитарії (НРД), які складаються з дивідендів, отриманих з лютого 2022 року.

Норвезький пенсійний фонд є найбільшим суверенним фондом у світі, який керує активами, зокрема акціями понад 9000 компаній по всьому світу. Загальна вартість його активів складає $1,8 трлн. Фонд володіє 1,5% всіх глобальних акцій, що котируються на біржах.

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