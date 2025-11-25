З 1 грудня «Нова пошта» підвищить тарифи на більшість видів доставки посилок. Про це повідомила пресслужба компанії.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- «Оновлення тарифів необхідне, щоб і надалі забезпечувати звичну швидкість і якість послуг», – пояснили в «Новій пошті».
Без змін залишаться:
- доставка посилок вагою до 2 кг;
- відправлення з сіл та селищ.
Оновлені тарифи (основні зміни):
- Документи в конверті: по місту – 60 грн; по Україні – 70 грн.
- Доставка у поштомат: +10 грн до чинного тарифу.
- Кур’єрська доставка або забір кур’єром: +50 грн до чинного тарифу.
- Посилки між відділеннями по місту: до 10 кг – 100 грн; до 30 кг – 160 грн.
- Посилки між відділеннями по Україні: до 10 кг – 120 грн; до 30 кг – 180 грн
Нові ціни почнуть діяти з 1 грудня 2025 року.
Контекст
На початку 2024 року мережа «Нової пошти» складалася з 27 050 точок обслуговування. Уже до кінця першого півріччя 2024-го кількість відділень досягла 12 100, а поштоматів – 18 000.
У першій половині 2025 року компанія обробила 238 млн посилок і вантажів – це на 7% більше, ніж за той самий період 2024-го. Міжнародних відправлень стало 5,9 млн штук. Загальний виторг зріс на 23% і склав 24,6 млрд грн.
За ці шість місяців мережа розширилася на 4777 нових об’єктів: додано 708 відділень і 4069 поштоматів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.