З 1 грудня «Нова пошта» підвищить тарифи на більшість видів доставки посилок. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

«Оновлення тарифів необхідне, щоб і надалі забезпечувати звичну швидкість і якість послуг», – пояснили в «Новій пошті».

Без змін залишаться:

доставка посилок вагою до 2 кг;

відправлення з сіл та селищ.

Оновлені тарифи (основні зміни):

Документи в конверті: по місту – 60 грн; по Україні – 70 грн.

Доставка у поштомат: +10 грн до чинного тарифу.

Кур’єрська доставка або забір кур’єром: +50 грн до чинного тарифу.

Посилки між відділеннями по місту: до 10 кг – 100 грн; до 30 кг – 160 грн.

Посилки між відділеннями по Україні: до 10 кг – 120 грн; до 30 кг – 180 грн

Нові ціни почнуть діяти з 1 грудня 2025 року.

Контекст

На початку 2024 року мережа «Нової пошти» складалася з 27 050 точок обслуговування. Уже до кінця першого півріччя 2024-го кількість відділень досягла 12 100, а поштоматів – 18 000.

У першій половині 2025 року компанія обробила 238 млн посилок і вантажів – це на 7% більше, ніж за той самий період 2024-го. Міжнародних відправлень стало 5,9 млн штук. Загальний виторг зріс на 23% і склав 24,6 млрд грн.

За ці шість місяців мережа розширилася на 4777 нових об’єктів: додано 708 відділень і 4069 поштоматів.