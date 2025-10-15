З 1 січня 2026 року «Нову пошту» очолить операційний директор компанії Євген Тафійчук. До кінця 2025-го обов’язки СЕО продовжить виконувати чинний керівник Олександр Бульба , після чого відбудеться передача повноважень, ідеться в пресрелізі компанії.

Деталі

У найближчі два з половиною місяці Тафійчук і Бульба працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO, щоб забезпечити плавний перехід управління.

«Я продовжу концентруватися на стратегічних векторах розвитку – FAST, EASY, SAFE. Наші пріоритети – безкомпромісна якість сервісу та зростання як в Україні, так і за її межами. Те, як ми ставимося до клієнтів і як працюємо з деталями, визначає нашу якість», – зазначив Тафійчук.

Конкурс на посаду був відкритим – компанія розглядала понад 20 кандидатів, зокрема з міжнародних компаній, зазначив співвласник «Нової пошти» Вячеслав Климов. За його словами, до фіналу дійшли троє претендентів: два зовнішніх і один внутрішній.

«Ми пишаємося, що лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього», – сказав Климов.

Контекст

Євген Тафійчук розпочав роботу в «Новій пошті» у 2012 році з посади вантажника, а вже за рік отримав перше керівне призначення. За понад десятиріччя він пройшов шлях від операційного менеджера до топменеджера компанії. Під його керівництвом відбулася трансформація кур’єрської доставки, подвоїлася мережа відділень і зросла швидкість доставки – до найвищих показників на ринку. З 2021 по 2024 роки він був операційним директором компанії в Україні та Європі.

«Нова пошта», що входить до групи компаній Nova, є одним із найбільших логістичних операторів України. У 2024 році компанія активно розширювала присутність у Європі, відкривши відділення у понад 15 країнах. Призначення нового СЕО відображає прагнення компанії посилити міжнародний розвиток і зберегти лідерські позиції на внутрішньому ринку.