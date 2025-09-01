«Нова пошта» змінює підхід до управління персоналом у межах планового оновлення компанії. З 1 вересня цей напрям очолила Анна-Марія Сабов, яка до цього працювала у Fractal (раніше Netpeak Group), йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Сабов – HRD із системним досвідом трансформацій в ІТ/диджитал-сфері. Компанія очікує від неї зміни підходів до оцінки ефективності та нових менеджмент-практик.

Нова HRD відповідатиме за зміну формату роботи з людьми, за становлення системи, де кожен спеціаліст, менеджер і функція мають приносити реальний результат, йдеться у повідомленні.

«Нова пошта» розраховує, що це призначення посилить інноваційні підходи в управлінні персоналом і стимулюватиме подальше масштабування бізнесу.

Анна-Марія Сабов має понад 11 років досвіду у сфері організації роботи з персоналом та рекрутингу, девʼять із них – на керівних посадах. Раніше вона працювала у Fractal (колишня Netpeak Group), де відповідала за створення та впровадження HR-стратегії, оптимізацію, автоматизацію та ШІ-зацію HR-процесів.

«Моя мета як директорки з управління персоналом у «Новій пошті» полягає в тому, щоб побудувати сучасну систему, де ключовим буде науковий та економічний підхід до нормування, оптимізації та цифровізації процесів. Це дозволить забезпечити співробітникам гідні умови праці та справедливу винагороду, а компанії дасть легкість, швидкість та гнучкість», – прокоментувала своє призначення Анна-Марія Сабов.

Контекст

У липні стало відомо про звільнення гендиректора НП в Україні Олександра Бульби після понад 10 років роботи. Тоді ж про свій вихід із компанії оголосив СЕО «Нової пошти» в Польщі Сергій Карпутєв. Він очолював «Нову пошту» в Польщі з квітня 2025 року, а загалом пропрацював у компанії понад сім років.

Наприкінці червня компанію залишила Олена Плахова, яка з 2020-го була директоркою з управління репутацією НП. А за кілька тижнів до цього з компанії пішла директорка з персоналу Ольга Лукʼяненко. Чому на тлі оптимізації штату «Нову пошту» покидають топменеджери, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.