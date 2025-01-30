Митна стіна Трампа. Чи загрожує обмеження імпорту до США чавуну та трубам з України та хто може постраждати? Розбір Forbes Ukraine

Дональд Трамп планує обмеження для металургійного імпорту до США. Україна постачає на цей ринок здебільшого чавун та труби з чорних металів. Як протекціоністські наміри нового президента Сполучених Штатів загрожують українським металургам?

У понеділок, 27 січня, Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити широкі мита на сталь, алюміній і мідь, імпортовані до США, а також на такі товари, як комп’ютерні мікросхеми, напівпровідники та фармацевтичні препарати, щоб збільшити виробництво цієї продукції в США.

Насправді мита Трампа на сталь вже діють, адже в 2018 році його ж попередня адміністрація запровадила 25% мито на сталь для багатьох країн (однак воно обросло численними винятками). Тому зараз йдеться вже не про запровадження мит, а про розширення масштабу їхнього застосування та/або застосування додаткових обмежень на кшталт скасування безмитних квот і винятків.