Нові мита Трампа. Чим загрожує торговельна війна США проти Канади та Мексики

Канада та Мексика хочуть, щоб США теж відчули біль від тарифів. Обидві країни планують точкові удари по американському експорту у відповідь на односторонні тарифи президента Дональда Трампа, пише WSJ 2 лютого. Експерти вказують, що торговельна війна зруйнує спільний ринок, який формувався майже 50 років.

Деталі

Адміністрація Трампа оголосила нові тарифи – 25% на всі товари та 10% на енергопродукти. Це завдасть серйозного економічного удару по Канаді та Мексиці, головних торгових партнерах США, зазначає видання.

Ці країни залежать від американського ринку, адже понад 80% їхнього експорту спрямовується до США. Очікується, що економіки Канади та Мексики можуть впасти на 3% та 2% відповідно, а їхні валюти послабляться відносно долара США. Водночас американські споживачі можуть зіткнутися з вищими цінами через нові тарифи.

Канада та Мексика не можуть завдати США такого ж удару у відповідь, але планують точкові заходи проти важливих американських галузей.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про 25% тарифи на американські товари загальною вартістю $105 млрд, включаючи алкоголь, автомобілі, сільськогосподарську продукцію, сталь та авіаційні вироби.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум готує заходи, зокрема «карусельні» тарифи, які змінюватимуться для створення невизначеності серед американських експортерів.

Торговельна війна загрожує американському ринку, спричиняючи зростання інфляції, втрату робочих місць та зниження доходів. Аналітики прогнозують, що тарифи збільшать інфляцію у США на 0,5% у 2024 році.

Найбільше постраждає автопромисловість: Мексика постачає 42% імпортних автозапчастин, Канада – 13%, а їхнє багаторазове переміщення між країнами може підвищити реальну вартість тарифів значно вище 25%.

Контекст

Дональд Трамп прив’язав торговельні обмеження до боротьби з нелегальною міграцією та наркотрафіком. Він заявив, що вони залишаться, доки Канада та Мексика не зупинять потоки фентанілу та нелегальних мігрантів.

Мексика відкинула звинувачення США та запропонувала створити спільну робочу групу для вирішення цих проблем. Тим часом Канада посилила контроль на кордоні, зокрема закупила вертольоти та дрони для спостереження.

Довгострокові наслідки тарифів можуть підірвати десятиліття інтеграції Північної Америки. Експерти вказують, що торгова війна зруйнує спільний ринок, який формувався майже 50 років. Зокрема, автомобільна промисловість, де ланцюги поставок охоплюють всі три країни, може зазнати серйозних збоїв, що вплине на мільйони робочих місць у США, Канаді та Мексиці.

Як довго триватиме ця торговельна війна, поки неясно, але наслідки для світової економіки можуть бути значними.