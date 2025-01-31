Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% імпортним митом за відмову від долара

Президент США Дональд Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митом, якщо ті обʼєднаються і створять власну валюту, про це він заявив у соцмережах 31 січня.

Ключові факти

За словами Трампа, він вимагатиме від країн-членів БРІКС взяти на себе зобов’язання не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати будь-яку іншу валюту замість долара США, інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами.

Трамп також наголосив, що немає жодного шансу, що БРІКС замінить американський долар у міжнародній торгівлі або де-небудь ще. Натомість, будь-яка країна, яка спробує це зробити, «повинна приготуватися до тарифів і попрощатися з Америкою».

«Ми вимагатимемо зобовʼязання від цих, здавалося б, ворожих країн, що вони не створюватимуть нової валюти БРІКС, не підтримуватимуть жодну іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіштовхнуться зі 100% тарифами і можуть попрощатися з продажами на чудовому ринку США», – сказано в заяві.

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Контекст

На початку грудня Трамп пригрозив обкласти 100% митом товари блоку з дев’яти країн – БРІКС – Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку, до яких приєдналися Єгипет, Ефіопія, Іран і Обʼєднані Арабські Емірати, якщо вони шкодитимуть долару США, писало видання «Голос Америки».

Туреччина, Азербайджан і Малайзія подали заявки на членство в блоці, а кілька інших країн висловили зацікавленість у приєднанні.

Хоча долар США є найпоширенішою валютою у світовому бізнесі, члени БРІКС кажуть, що їм набридло домінування США у світовій фінансовій системі.

Згідно з даними МВФ, країни світу тримають понад 58% валютних резервів у доларах, і такі основні товари, як нафта, переважно купуються та продаються за долари. Однак БРІКС заявляє про намір обслуговувати торгівлю в інших валютах – процес, відомий як дедоларизація.