Два індійські державні нафтопереробні заводи придбали 5 млн барелів сирої нафти на спотовому ринку через тендери, продовжуючи пошуки альтернатив російським поставкам. Про це 10 листопада пише Reuters з посиланням на торговельні джерела.

Деталі

Hindustan Petroleum Corp (HPCL) придбала по 2 млн барелів американської нафти сорту West Texas Intermediate та нафти Murban з Абу-Дабі з поставкою у січні, повідомили джерела.

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) придбала 1 млн барелів нафти сорту Basra Medium з поставкою 1-7 січня. Імена продавців та деталі щодо цін наразі невідомі.

Раніше MRPL призупинила закупівлі російської нафти через пов’язані ризики. HPCL, яка останнім часом скоротила імпорт російської нафти, також призупинила поставки з Росії.

Контекст

Індійські НПЗ шукають альтернативи після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу» – двох найбільших нафтових компаній Росії – з метою чинити тиск на президента Володимира Путіна для припинення війни в Україні.