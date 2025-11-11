Китайський нафтопереробний завод Yanchang Petroleum, що є одним з найбільших НПЗ у Китаї, вирішив не включати російську нафту у свій останній тендер на поставки між груднем 2025 року та серединою лютого 2026 року, повідомили Reuters двоє трейдерів, знайомих із ситуацією.

Деталі

Раніше Yanchang регулярно купував російську нафту, зазвичай один танкер на місяць – переважно сорти ESPO blend або Sokol, йдеться у повідомленні.

Yanchang Petroleum може переробляти 348 000 барелів нафти на день, і є одним із найбільших нафтопереробників Китаю. НПЗ має право на річну імпортну квоту в розмірі 3,6 млн метричних тон, або 26 млн барелів нафти. Компанія зазвичай отримує нафту через порт Тяньцзінь поблизу Пекіна, після чого перевозить її залізницею на завод.

За словами експертів, ухилення від російської нафти пов’язане із серією західних санкцій проти експорту російської нафти. Це змусило державні китайські компанії та частину індійських нафтопереробників уникати закупівель, щоб не потрапити під вторинні санкції. Китай та Індія залишаються основними ринками збуту російської нафти.

Контекст

23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній. До санкційного списку потрапило понад 30 підрозділів обох корпорацій, включно з нафтовими родовищами, газовими й нафтопереробними заводами по всій Росії.

На «Роснафту» та «Лукойл» припадає приблизно половина добового видобутку нафти в Росії. Зокрема, «Роснафта» забезпечує близько 17% доходів російського бюджету.

Морські поставки російської нафти суттєво скоротилися – найбільше з січня 2024 року – через нові санкції.

Державні гіганти Sinopec і PetroChina скасували частину вантажів після жовтневих санкцій США проти «Роснефти» та «Лукойлу». Приватні «чайники» та Shandong Yulong Petrochemical Co., яка потрапила під санкції Британії та ЄС, також призупинили закупівлі через ризик вторинних обмежень.