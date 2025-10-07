OpenAI цього року уклала угоди на суму близько $1 трлн для забезпечення обчислювальної потужності, необхідної для роботи своїх моделей штучного інтелекту, зокрема ChatGPT. Це у десятки разів перевищує поточні доходи компанії й викликає сумніви про її здатність профінансувати такі масштабні зобов’язання, пише FT.

Деталі

Остання угода OpenAI з виробником чипів AMD, оголошена 6 жовтня, доповнила аналогічні домовленості з Nvidia, Oracle та CoreWeave. Сукупно вони мають забезпечити компанії доступ до понад 20 гігават обчислювальної потужності протягом наступного десятиліття – приблизно стільки виробляють 20 атомних реакторів.

Вартість створення 1 ГВт потужності для ШІ, за оцінками керівництва OpenAI, становить близько $50 млрд, що дає сумарну оцінку проєктів у $1 трлн.

За підрахунками FT, угоди з Nvidia й AMD можуть коштувати OpenAI до $500 млрд і $300 млрд відповідно. Ще $300 млрд передбачає контракт із Oracle, а CoreWeave вже повідомила про співпрацю на понад $22 млрд.

Крім того, у січні OpenAI разом із SoftBank, Oracle та іншими партнерами запустила ініціативу Stargate із планами інвестувати до $500 млрд в американську інфраструктуру.

Попри масштаб угод, експерти сумніваються у фінансовій спроможності OpenAI. Аналітик Gil Luria з DA Davidson зазначив, що компанія може втратити близько $10 млрд цього року: «OpenAI не в позиції робити такі зобов’язання». За його словами, нинішня ситуація відображає дух Кремнієвої долини – «fake it till you make it» (вдавай, доки не вдасться).

OpenAI активно спалює кошти на інфраструктуру, чипи та залучення фахівців, не маючи капіталу, необхідного для реалізації своїх амбіцій. Щоб фінансувати розширення, компанія вже залучила $4 млрд банківських кредитів і близько $47 млрд венчурних інвестицій за останній рік, значна частина яких пов’язана з перемовинами з її головним інвестором – Microsoft.

OpenAI, чию ринкову вартість зараз оцінюють у $500 млрд, готується до нового раунду запозичень на десятки мільярдів доларів.

Контекст

Угоди з OpenAI вже стимулювали ріст капіталізації її партнерів: Oracle подорожчала на $244 млрд після оголошення співпраці, а акції AMD зросли на 24%, додавши компанії $63 млрд. Така взаємозалежність підживлює побоювання, що інвестиційна ейфорія навколо ШІ може створювати фінансову бульбашку.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що прибутковість поки не є серед його «десяти головних пріоритетів». «Зараз ми у фазі інвестицій і зростання. Якщо зможемо реалізувати все задумане, прибуток прийде», казав він.

Водночас аналітики попереджають: якщо зростання ринку ШІ сповільниться, ентузіазм інвесторів, який зараз підтримує оцінки компаній, може швидко зникнути.

Засновник Amazon Джефф Безос вважає, що масові інвестиції в штучний інтелект (ШІ) створюють індустріальну «бульбашку», яка зрештою принесе суспільству величезну користь.