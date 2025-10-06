OpenAI уклала угоду з AMD на закупівлю чипів на десятки мільярдів доларів, а також може поступово придбати приблизно 10% акцій компанії AMD, ринкова капіталізація якої становить $270 млрд, пише Financial Times 6 жовтня. Акції AMD злетіли більш ніж на 25% під час передринкових торгів після цієї новини.
Деталі
- Стартап зі штучного інтелекту із Сан-Франциско уклав угоду про постачання процесорів із енергоспоживанням 6 ГВт, що порівнянно з попитом Сінгапуру. Сума угоди не розкривається, але введення 1 ГВт потужності коштує близько $50 млрд, із яких більша частина йде на чипи та інфраструктуру.
- AMD надала OpenAI варант на купівлю до 160 млн акцій за $0.01 за акцію за умови досягнення певних показників вартості акцій та використання чипів AMD.
- Угода з AMD передбачає закупівлю чипа MI450, конкурента Nvidia Blackwell, який з’явиться наступного року. OpenAI також розробляє власні чипи для ШІ з Broadcom. Ці кроки спрямовані на прискорення розвитку дата-центрів для ШІ, зміцнюючи позиції OpenAI. CEO Сем Альтман назвав партнерство ключовим для реалізації потенціалу ШІ.
- Критики висловлюють занепокоєння щодо фінансування та енергозабезпечення таких проєктів. OpenAI, з річним доходом $13 млрд після запуску ChatGPT у 2022 році, залишається збитковою через високі витрати.
- Компанія розраховує на зростання бази користувачів і нові джерела доходу, зокрема функцію покупок і пристрій ШІ, розроблений із Джоні Айвом. Інвестиції Nvidia та борговий ринок допоможуть покрити витрати, а угода з AMD принесе їй десятки мільярдів доходу.
Контекст
Ця угода була укладена через два тижні після інвестицій Nvidia в OpenAI на $100 млрд, компанії домовилися розгорнути 10 ГВт нових потужностей дата-центрів. OpenAI також уклала угоду з Oracle на $300 млрд для закупівлі обчислювальних потужностей і співпрацює з Oracle, SoftBank та іншими для будівництва дата-центрів у США на 7 ГВт. Загалом ці угоди передбачають 23 ГВт нових потужностей вартістю понад $1 трлн.
