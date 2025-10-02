OpenAI уклала угоду, яка дозволила її співробітникам продати частину акцій компанії за оцінкою у $500 млрд, пише Bloomberg . Таким чином власник ChatGPT став найдорожчою компанією у світі, випередивши SpaceX Ілона Маска з ринковою вартістю у $400 млрд.

Деталі

Нинішні та колишні співробітники OpenAI продали акцій на $6,6 млрд інвесторам, серед яких Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX з Абу-Дабі та T. Rowe Price, повідомили джерела агентства.

Ще на початку року компанію оцінювали у $300 млрд після раунду за участі SoftBank. Стрімке зростання свідчить про інвестиційний ажіотаж навколо штучного інтелекту, який здатен докорінно змінити економіку.

Контекст

Хоча OpenAI ще не виходила на прибуток, вона вже укладає масштабні угоди з Oracle та SK Hynix і бере участь у глобальному змаганні за створення дата-центрів та ШІ-сервісів.

Оцінка у $500 млрд збігається з переломним етапом для компанії Сема Альтмана: вона веде переговори з Microsoft про трансформацію у публічну компанію з новою структурою управління. OpenAI була заснована у 2015 році як неприбуткова організація, однак із залученням мільярдних інвестицій її курс змінився. Це вже стало предметом конфлікту з Маском, який подав до суду, звинувативши компанію у відході від початкових принципів.

На бізнес-рівні OpenAI стикається з гострою конкуренцією за таланти: Meta активно переманює її дослідників у нову команду з розробки «суперінтелекту», пропонуючи компенсації у дев’ятизначних сумах. Вторинний продаж акцій може стати механізмом утримання ключових спеціалістів у компанії.