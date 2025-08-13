Стартап у сфері штучного інтелекту Perplexity зробив пропозицію придбати браузер Google Chrome за $34,5 млрд, що перевищує його власну оцінку майже вдвічі, пише WSJ . Пропозиція збіглася з розглядом у США справи, в якій суддя може змусити Google продати Chrome для відновлення конкуренції на ринку пошуку.

Деталі

Perplexity, оцінений у $18 млрд, повідомив виданню, що отримав повну фінансову підтримку від низки інвесторів, включно з великими венчурними фондами. Оцінка ринкової вартості Chrome коливається від $20 млрд до $50 млрд.

Зараз суддя окружного суду США розглядає можливість примусового продажу Chrome після минулорічного рішення, що Google незаконно монополізував ринок пошуку. Perplexity у листі до CEO Alphabet Сундара Пічаї зазначила, що готова підтримувати Chromium – відкритий проєкт, на якому базується Chrome, – і зберегти Google пошуковиком за замовчуванням, хоча користувачі зможуть змінювати налаштування.

Google відмовився коментувати пропозицію і раніше заявляв, що продаж браузера або примусове відкриття доступу до даних конкурентам зашкодить бізнесу, інноваціям та безпеці користувачів. Chrome має близько 3,5 млрд користувачів і понад 60% світового ринку браузерів.

Експерти вважають, що продаж Chrome малоймовірний, але суддя під час слухань назвав цей варіант «чистішим і елегантнішим» за інші можливі рішення.

Контекст

Мін’юст США подав антимонопольний позов проти Google у 2020 році, вимагаючи, серед іншого, обмежити його можливості платити за встановлення пошуку Google за замовчуванням та змусити ділитися даними з конкурентами.

21 квітня Мінʼюст закликав федерального суддю послабити контроль Google на ринку пошукових систем, примусово продавши її веб-браузер Chrome, що стало початком нової фази антимонопольної справи.

Тоді ж OpenAI заявила, що буде зацікавлена ​​у покупці браузера Chrome компанії Google, якщо федеральний суд вирішить виділити його в окрему компанію.

Якщо суд накаже Google продати свій популярний веб-браузер, це стане першим рішенням про поділ великої американської компанії з моменту поділу AT&T у 1980-х роках.

Perplexity, заснована у 2022 році в Сан-Франциско, нещодавно запустила власний браузер Comet для обмеженого кола користувачів, але наразі стикається з позовами від двох дочірніх компаній News Corp.