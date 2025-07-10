OpenAI планує запустити власний веббраузер із вбудованим штучним інтелектом уже найближчими тижнями. Про це пише Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, знайомих із планами компанії. Це може стати серйозним викликом для Google Chrome – одного з ключових інструментів, на яких побудована рекламна модель Alphabet.

Деталі

Браузер OpenAI матиме інтегрований інтерфейс на кшталт ChatGPT і зможе зберігати частину взаємодій користувачів у чаті, без переходу на сторонні сайти, кажуть співрозмовники агентства.

Таким чином OpenAI не лише пропонує нову модель перегляду вебсторінок, а й отримує прямий доступ до даних користувачів – критично важливого ресурсу в епоху цифрової реклами.

Цей крок може вдарити по позиціях Chrome, який не лише є найпопулярнішим браузером у світі, а й генерує величезний обсяг даних для рекламної екосистеми Google. Саме через Chrome Alphabet спрямовує користувачів на власну пошукову систему, а також ефективно таргетує рекламу, що приносить понад 70% доходів компанії.

OpenAI не коментує цю інформацію, але джерела Reuters зазначають, що проєкт є частиною ширшої стратегії – інтегрувати свої сервіси в особисте та робоче життя користувачів.

Якщо браузер буде інтегрований із продуктами на кшталт ШІ-агента Operator, він зможе виконувати завдання замість користувача, наприклад, знаходити і аналізувати інформацію без участі людини.

Контекст

Вихід на ринок браузерів є логічним продовженням експансії OpenAI. Компанія, очолювана Самом Альтманом, зробила прорив у 2022 році після запуску ChatGPT, але зараз стикається з конкуренцією з боку Google, Anthropic та інших гравців. Щоб зберегти динаміку зростання, OpenAI шукає нові напрями, включаючи апаратне забезпечення: у травні вона купила стартап io, заснований колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом, за $6,5 млрд.

Якщо новий браузер буде прийнятий хоча б частиною з 500 млн щотижневих активних користувачів ChatGPT, це може вплинути на розподіл сил на ринку, де десятиліттями домінував Google Chrome.

Успіх OpenAI у цій сфері також може змінити звичну модель монетизації вебтрафіку, зробивши ШІ не лише асистентом, а й посередником між користувачем і мережею.