OpenAI розробляє нові джерела доходів, укладає боргові партнерства та планує подальше залучення інвестицій у межах п’ятирічної стратегії, щоб реалізувати програму витрат на суму понад $1 трлн для створення передового штучного інтелекту. Про це 15 жовтня пише Financial Times з посиланням на джерела.

Деталі

Компанія планує укладати угоди для обслуговування урядів і бізнесів, пропонуючи спеціалізовані продукти, а також отримувати додаткові прибутки від нових інструментів онлайн-покупок, сервісу створення відео Sora та агентів штучного інтелекту, повідомили кілька осіб, знайомих із планами стартапу.

OpenAI розглядає «креативні» способи залучення боргового фінансування для розширення інфраструктури ШІ, а також можливість стати постачальником обчислювальних потужностей через ініціативу створення дата-центрів Stargate, пише FT.

Крім того, компанія шукає шляхи монетизації своєї інтелектуальної власності, зокрема через розробку нової інфраструктури ШІ, вихід на ринок онлайн-реклами та створення споживчих пристроїв, таких як персональний асистент на базі ШІ, який розробляється спільно з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом.

Зазначається, що річний дохід OpenAI становить близько $13 млрд, з яких 70% надходить від користувачів ChatGPT, де стандартна підписка коштує $20. ChatGPT має понад 800 млн регулярних користувачів, але лише 5% із них є платними підписниками. Компанія планує подвоїти цю частку та запровадила дешевший доступ для користувачів в Індії, плануючи аналогічні кроки у Філіппінах, Бразилії та інших країнах.

OpenAI також отримує частку від продажів через нову функцію оплати в ChatGPT і розглядає можливість введення реклами в свої ШІ-продукти. Альтман зазначив, що йому подобається підхід Instagram до персоналізованої реклами, але наголосив, що до реклами ставляться з обережністю.

Контекст

Для реалізації цих амбітних планів OpenAI потребує значних фінансових ресурсів, оскільки її поточні зобов’язання значно перевищують доходи. За останній місяць генеральний директор Сем Альтман уклав угоди з Oracle, Nvidia, AMD і Broadcom на забезпечення потужностей у 26 гігават, що коштуватиме компанії понад $1 трлн протягом наступного десятиліття. Здатність покрити ці витрати викликає занепокоєння в економіці загалом, оскільки деякі з найцінніших компаній США залежать від OpenAI для виконання великих контрактів, що підвищує ризики фінансової бульбашки, пов’язаної з ШІ, пише FT.

Нещодавні партнерства з AMD і Nvidia передбачають обмін технічним досвідом для вдосконалення ШІ-обладнання, зокрема дизайну чипів і дата-центрів. Один із керівників OpenAI порівняв ці плани з запуском AWS Джеффом Безосом, який використав технічний досвід Amazon. У першій половині року операційні збитки OpenAI склали близько $8 млрд, попри подвоєння доходів порівняно з попереднім роком. Партнери, такі як Oracle, беруть на себе початкові витрати на інфраструктуру, що дає OpenAI час для розвитку бізнесу, використовуючи «баланси інших компаній», як зазначив один із керівників.

Угоди з AMD і Nvidia розраховані на поступове виконання, тож OpenAI платитиме за нові потужності по мірі їх створення. Проте 20 гігават потужностей потребують енергії, еквівалентної 20 ядерним реакторам, і аналітики сумніваються, чи може одна компанія задовольнити такий попит. Дві третини витрат на нові обчислювальні потужності припадають на напівпровідники. OpenAI прагне стимулювати ринок фінансування чипів, пропонуючи величезний попит і укладаючи інноваційні контракти, наприклад, з Nvidia та AMD. Ці угоди критикують за їхню циклічність, оскільки OpenAI витрачає інвестиції Nvidia на їхні ж процесори.