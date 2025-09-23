Nvidia ухвалила рішення інвестувати до $100 млрд в OpenAI. Таким чином виробник чипів може отримати суттєву частку у власнику ChatGPT та забезпечити себе ключовим партнером у розбудові глобальної інфраструктури для штучного інтелекту, пише FT .

Деталі

Nvidia та OpenAI оголосили про стратегічну угоду, яка передбачає будівництво дата-центрів із потужністю до 10 гігаватів – еквівалент десяти атомних реакторів.

OpenAI у межах партнерства планує закупити мільйони нових процесорів Nvidia, а сама компанія поступово викупить частку в OpenAI на суму до $100 млрд.

Перший транш у $10 млрд буде здійснено після введення в дію першого гігавата потужностей, що очікується у другій половині 2026 року.

Якщо Nvidia реалізує інвестицію повністю, це стане найбільшими вкладеннями в приватну компанію в історії, перевищивши рекордні M&A-угоди в технологічному секторі, зазначило видання.

За словами аналітиків, інвестиція є цілком посильною для Nvidia, яка завдяки вибуховому попиту на свої чипи має потужний грошовий потік і балансову стійкість.

Стратегічне партнерство дозволить Nvidia закріпити статус незамінного постачальника інфраструктури для глобальної ШІ-економіки та посилити контроль над усім технологічним стеком, впевнені аналітики.

Очікується, що OpenAI витратить понад $100 млрд на чипи Nvidia, а загальні витрати на інфраструктуру можуть сягнути $400 млрд.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що обчислювальні потужності стануть основою «економіки майбутнього». А очільник Nvidia Дженсен Хуанг назвав партнерство «наступним стрибком у розвитку ШІ».

Контекст

Угода стала ще одним мегапроєктом для збиткової OpenAI, яка раніше домовилася про закупівлю $300 млрд у хмарних сервісів Oracle, розробку власних чипів разом із Broadcom та співпрацю з японським SoftBank над проєктом дата-центру Stargate.

Водночас компанія веде складні переговори з Microsoft про нову корпоративну структуру, яка вперше дозволить зовнішнім інвесторам напряму володіти її акціями.

Microsoft, як ключовий інвестор з 2019 року, має пріоритетний доступ до технологій OpenAI та є основним постачальником хмарних послуг. Однак зростання ChatGPT посилило прагнення OpenAI зменшити залежність від Microsoft.

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Нещодавно ухвалений закон One Big Beautiful Bill Act стимулює витрати, дозволяючи компаніям переносити податкове навантаження. Проте фінансовий розрив усе ще значний: Morgan Stanley оцінює його у $1,5 трлн.

Ризики для компаній – чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.

Великі технологічні гравці ставлять на ШІ, аби переформатувати ринок, навіть ціною масштабної перебудови інфраструктури та кадрових жертв.

Інвестори в такі стартапи, як OpenAI, поки що не переймаються питанням прибутковості, задовольняючись тим, що вкладають більше грошей, доки оцінки продовжують зростати, зазначає WSJ. Однак інші інвестори попереджають, що бум ШІ перетворився на спекулятивне божевілля.