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Наглядова рада «Оператора ГТС» оголосила конкурс на нового керівника

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Наглядова рада ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» оголосила конкурс на посаду генерального директора компанії. Про це йдеться в оголошенні на сайті оператора від 13 лютого. 

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Деталі 

  • Заявки приймаються до 6 березня включно. Відбір кандидатів здійснюватиметься за допомогою рекрутингової агенції ТОВ «ТЕДВАЙЗОРС». 
  • Кандидати повинні мати не менше трьох років досвіду роботи на керівних посадах та досвід у впровадженні змін і реструктуризації бізнесу. Перевага надаватиметься кандидатам із досвідом роботи у великих компаніях, зокрема в нафтогазовій та енергетичній сферах, йдеться у вимогах.
  • Гендиректором може стати особа, яка не є членом Наглядової ради «ОГТСУ», не працює у компанії, що займається видобутком чи постачанням природного газу або електроенергії, та не має звʼязків із Міністерством енергетики, повідомили у «ОГТСУ». Кандидат не може бути громадянином або резидентом країни-агресора та мати родинні звʼязки з такими особами.

Контекст 

12 лютого Генеральний директор «Оператора ГТС» Дмитро Липпа оголосив на своїй сторінці у Facebook, що залишить посаду після завершення опалювального сезону 2024/2025. Він зазначив, що до призначення наступника продовжить виконувати свої обов’язки. Липпа очолює компанію з 2023 року. 

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