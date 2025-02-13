Набсовет «Оператора ГТС» объявил конкурс на нового руководителя

Набсовет ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» объявил конкурс на должность генерального директора компании. Об этом идет речь в объявлении на сайте оператора от 13 февраля.

Подробности

Заявки принимаются по 6 марта включительно. Отбор кандидатов будет осуществляться с помощью рекрутингового агентства ООО «ТЕДВАЙЗОРС».

Кандидаты должны иметь не менее трех лет опыта работы на руководящих должностях и опыт во внедрении изменений и реструктуризации бизнеса. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с опытом работы в крупных компаниях, в частности в нефтегазовой и энергетической сферах, говорится в требованиях.

Гендиректором может стать лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета «ОГТСУ», не работающее в компании, занимающейся добычей или поставкой природного газа или электроэнергии, и не имеющее связей с Министерством энергетики, сообщили в «ОГТСУ». Кандидат не может быть гражданином или резидентом страны-агрессора и иметь родственные связи с такими лицами.

Контекст

12 февраля Генеральный директор «Оператора ГТС» Дмитрий Липпа объявил на своей странице в Facebook, что покинет пост после завершения отопительного сезона 2024/2025. Он отметил, что до назначения преемника продолжит исполнять свои обязанности. Липпа возглавляет компанию с 2023 года.