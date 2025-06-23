Справа про корупцію в Мінрегіоні. НАБУ повідомило про підозру віцепремʼєру Чернишову

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному віцепремʼєр-міністру України, йдеться у повідомленні НАБУ. Бюро не називає посадовця, проте наведені дані свідчать, що йдеться про Олексія Чернишова.

Чернишов перебував на посаді міністра розвитку громад із березня 2020 року до листопада 2022-го.