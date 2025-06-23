Справа про корупцію в Мінрегіоні. НАБУ повідомило про підозру віцепремʼєру Чернишову

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному віцепремʼєр-міністру України, йдеться у повідомленні НАБУ. Бюро не називає посадовця, проте наведені дані свідчать, що йдеться про Олексія Чернишова.
Чернишов перебував на посаді міністра розвитку громад із березня 2020 року до листопада 2022-го.
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Ключові факти
- Чинному віцепремʼєр-міністру, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад і територій, повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
- Він став шостим підозрюваним у справі про начебто корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
- За версією слідчих, один зі столичних забудовників начебто розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він нібито звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж, як стверджують слідчі, у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.
- За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Водночас, аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму, за підрахунками НАБУ, держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів, але цьому завадив арешт ділянки.
- Забудовник нібито «винагородив» міністра та визначених ним осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1000 грн до 8000 грн при мінімальній вартості таких квартир близько 30 000 грн за кв. м.
- Так міністр начебто отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.
- За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.
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Контекст
13 червня САП і НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі збитків на понад 1 млрд грн, повідомляє пресслужба бюро 13 червня. Серед підозрюваних – член правління НАК «Нафтогаз України» та директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування».
22 червня Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження. 23 червня він написав у Facebook, що прийшов у НАБУ, щоб «розібратися в ситуації».
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