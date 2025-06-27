Суд обрав віцепремʼєру та міністру національної єдності України Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави на 120 млн грн у справі про незаконне виділення земельної ділянки в Києві під забудову. Віцепрем'єра підозрюють у отриманні хабара у 14,5 млн грн у вигляді знижки на квартири. Чернишов своєї провини не визнає. У чому суть справи та які наслідки (зокрема політичні) очікують на віцепремʼєра?

З третьої спроби Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепремʼєру, міністру національної єдності Олексію Чернишову, 47. Він має внести заставу у 120 млн грн, здати паспорти та не відлучатись без дозволу за межі Києва й області. Суд залишив за ним право на апеляцію.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 23 червня вручило Чернишову підозру у справі про незаконне виділення земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Віцепрем’єр став шостим фігурантом цієї справи, йому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.