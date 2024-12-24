Оцінка ШІ-компанії Ілона Маска досягла $40 млрд після залучення $6 млрд. Серед інвесторів – BlackRock, Sequoia і саудити

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, оголосила про завершення інвестраудну серії C, у рамках якого було залучено $6 млрд, йдеться у пресрелізі компанії від 23 грудня. Це підвищило вартість компанії до $40 млрд, пише Forbes .

Деталі

Кошти планується спрямувати на розвиток продуктів та інфраструктури, зокрема на вдосконалення моделі штучного інтелекту Grok та суперкомпʼютерний майданчик у Мемфісі, штат Теннессі, що використовується для тренування її моделей, пише видання.

Серед інвесторів – BlackRock, A16Z, саудівська холдингова компанія Kingdom Holding, Fidelity та Sequoia Capital. Три останні брали участь у фінансуванні Series B у травні, яке становило $6 млрд.

Останній раунд фінансування підвищив оцінку xAI принаймні до $40 млрд, однак деякі аналітики припускають, що оцінка компанії Маска може досягати навіть $50 млрд.

Компанія заявила, що працює над тренуванням Grok 3. Модель ще не доступна, але компанія планує її випустити до кінця року.

Контекст

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском у березні минулого року, швидко розвиває свої технології, залучивши значні інвестиції. Цього року компанія закрила фінансування на суму $6 млрд при оцінці в $18 млрд.

Маск прагне догнати OpenAI, дослідницьку лабораторію штучного інтелекту, засновником якої він був у 2015 році, але залишив її через три роки через розбіжності щодо напрямку її досліджень.

У серпні xAI презентувала нову модель чат-бота Grok-2, яка, за словами Маска, не поступається за ефективністю таким конкурентам, як OpenAI, Google та Anthropic.

У жовтні Маск розпочав новий раунд фінансування для xAI. Він активно шукає інвестиції для того, щоб конкурувати з провідними гравцями індустрії ШІ. Ведуться переговори з новими та наявними інвесторами, зокрема з Sequoia Capital та Valor Equity, причому остання може стати основним учасником наступного раунду.

Маск проводить переговори з великими інвесторами з Близького Сходу, зокрема з Катаром та Саудівською Аравією, щоб залучити додаткові кошти для конкуренції з такими технологічними гігантами, як Google, Meta та OpenAI, яка нещодавно залучила понад $10 млрд.