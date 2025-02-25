Падіння дохідності облігацій США вдарило по долару. Чи буде реакція ФРС

Зниження дохідності державних облігацій США тисне на американську валюту, оскільки інвестори очікують уповільнення економічного зростання. Це може змусити Федеральну резервну систему (ФРС) продовжувати знижувати відсоткові ставки, пише FT 25 лютого. Долар уже втратив 2% вартості цього року відносно кошика світових валют, хоча раніше очікувалося, що його позиції залишаться сильними.

Деталі

25 лютого дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала на 0,09 в.п. до 4,3% – найнижчого рівня з середини грудня.

Це стало наслідком серії економічних звітів, які сигналізують про послаблення споживчого та бізнесового настрою. Як зазначило видання, ще минулого місяця цей показник перевищував 4,8%, проте погіршення прогнозів щодо економічного зростання змінило ринкові очікування.

У підсумку це вплинуло на долар, який цього року вже втратив 2% вартості відносно кошика валют інших країн.

Зниження реальної дохідності казначейських облігацій – прибутку після врахування інфляції – є ключовим фактором для долара, кажуть аналітики JPMorgan.

Зокрема, дохідність 10-річних облігацій, захищених від інфляції (TIPS), знизилася до 1,89%, що є мінімальним рівнем із початку грудня.

ФРС опинилася у складному становищі: з одного боку, зростання інфляційних очікувань зазвичай вимагає жорсткішої монетарної політики, з іншого – слабкі економічні показники можуть підштовхнути регулятора до зниження ставок. Ринки наразі очікують, що до кінця року регулятор знизить ставки ще на 0,5 в.п.

Контекст

Ринки переосмислюють ризики для економічного зростання США, зокрема через ймовірний вплив тарифної політики Дональда Трампа. Раніше очікувалося, що його повернення до Білого дому зміцнить долар, однак наразі інвестори закладають у ціни можливий негативний ефект від нових мит та обмежень на імміграцію.

Невизначеність у політиці США може призвести до скорочення інвестицій та найму працівників, а також уповільнення фондового ринку, який уже почав втрачати позиції після серії рекордних максимумів.

Поточна динаміка змушує інвесторів переоцінювати стратегію щодо активів у США та може мати довгострокові наслідки для американської економіки.