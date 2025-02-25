Падение доходности облигаций США отразилось на долларе. Будет ли реакция ФРС

Снижение доходности государственных облигаций США давит на американскую валюту, поскольку инвесторы ожидают замедления экономического роста. Это может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) продолжать снижать процентные ставки, пишет FT 25 февраля. Доллар уже потерял 2% стоимости в этом году по отношению к корзине мировых валют, хотя ранее ожидалось, что его позиции останутся сильными.

Подробности

25 февраля доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 0,09 п.п., до 4,3% – самого низкого уровня с середины декабря.

Это стало следствием серии экономических отчетов, сигнализирующих об ослаблении потребительского и бизнес-настроения. Как отметило издание, еще в прошлом месяце этот показатель превышал 4,8%, однако ухудшение прогнозов относительно экономического роста изменило рыночные ожидания.

В итоге это повлияло на доллар, который в этом году уже потерял 2% стоимости по отношению к корзине валют других стран.

Снижение реальной доходности казначейских облигаций – прибыли после учета инфляции – является ключевым фактором для доллара, говорят аналитики JPMorgan.

В частности, доходность 10-летних облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), снизилась до 1,89%, что является минимальным уровнем с начала декабря.

ФРС оказалась в сложном положении: с одной стороны, рост инфляционных ожиданий обычно требует более жесткой монетарной политики, с другой – слабые экономические показатели могут подтолкнуть регулятора к снижению ставок. Рынки ожидают, что до конца года регулятор снизит ставки еще на 0,5 п.п.

Контекст

Рынки переосмысливают риски для экономического роста США, в частности, из-за вероятного влияния тарифной политики Дональда Трампа. Ранее ожидалось, что его возвращение в Белый дом укрепит доллар, однако инвесторы закладывают в цены возможный негативный эффект от новых пошлин и ограничений на иммиграцию.

Неопределенность в политике США может привести к сокращению инвестиций и найма работников, а также замедлению фондового рынка, который уже начал терять позиции после серии рекордных максимумов.

Текущая динамика заставляет инвесторов переоценивать стратегию активов в США и может иметь долгосрочные последствия для американской экономики.