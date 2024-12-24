«Пакко Холдинг» офіційно банкрут. Компанію, яка управляла мережами «Пакко» та «Вопак», ліквідують

Господарський суд Києва визнав банкрутом «Пакко Холдинг» і відкрив ліквідаційну процедуру після судового процесу, що тривав з 2020 року, свідчить інформація у судовому реєстрі. Компанія, яка раніше управляла торговими мережами «Пакко» та «Вопак», припинила свою діяльність наприкінці 2020-го.

Деталі

Після закриття магазинів компанія залишила за собою понад 1,5 млрд грн боргів, найбільшими кредиторами стали ТОВ «Станіславська торгова компанія» Олега Бахматюка, Ощадбанк і Укргазбанк.

У державному реєстрі не зазначені кінцеві бенефіціари компанії, а її юридична особа зареєстрована на кіпрський офшор.

Згідно з результатами інвентаризації на 2023 рік, загальна вартість активів ТОВ «Пакко Холдинг» складає 165,9 млн грн. До цієї суми входять частки в статутних фондах таких компаній, як «Вопак-Трейд», «Дуглас», «КМ Холдинг», «Пакко Логістик» і СТМ, дебіторська заборгованість на суму 75,6 млн грн і нематеріальні активи на 1,1 млн грн.

У звʼязку з цим суд прийняв рішення про недоцільність відновлення господарської діяльності компанії, а розрахунки з кредиторами можуть бути здійснені лише в рамках ліквідаційної процедури.

Контекст

«Пакко Холдинг», заснований у 1996 році, був одним із найбільших ритейлерів на Заході України, керуючи мережами «Пакко» та «Вопак». Компанія налічувала понад 80 магазинів у девʼяти областях. На 2018 рік у компанія нараховувала близько 2500 працівників.

До кінця 2019 року мережа «Вопак» скоротилася до 56 магазинів, а «Пакко» – до 10, пише ZAGORODNA. Деякі магазини працювали за франчайзингом, наприклад, в Ужгороді. У Луцьку пʼять магазинів «Вопак» були перетворені на супермаркети Spar, а інші торгові площі зайняли конкуренти, такі як «Сільпо».