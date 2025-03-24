Затриманого мера Стамбула офіційно висунули кандидатом у президенти Туреччини

На праймеріз «Республіканської народної партії» (CHP) мера Стамбула Ікрема Імамоглу, який перебуває під арештом, офіційно затвердили кандидатом на пост президента Туреччини. Про це пише Cumhuriyet 24 березня.

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Партія повідомила, що учасники праймеріз одностайно підтримали Імамоглу, незважаючи на його арешт і відсторонення від виконання обов’язків мера. «Арешт не є перешкодою, адже вироку ще немає», наголосили в CHP.

Голосування відбувалося в неділю в штаб-квартирі партії. Через надзвичайно високу явку, яка перевищила очікування, процес, що мав завершитися о 17:00, довелося продовжити до 19:00.

Того ж дня ввечері в Анкарі тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти затримання Імамоглу.

Контекст

19 березня турецька поліція затримала опозиційного політика Екрема Імамоглу, а напередодні Стамбульський університет скасував його диплом. Це може поставити під загрозу участь Імамоглу в президентських виборах, які, згідно з конституцією Туреччини, мають відбутися до 2028 року.

Екрем Імамоглу давно розглядається як головний суперник чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Його арешт спровокував економічну нестабільність: турецька ліра обвалилася до рекордно низького рівня, змусивши державні банки терміново продати близько $8 млрд для її підтримки. Фондовий ринок зазнав значних втрат – торги акціями довелося призупинити через стрімке падіння індексів. Одночасно державні облігації подешевшали, оскільки інвестори почали їх активно продавати, що підвищило вартість зовнішніх запозичень для країни.

Переслідування політика спричинило хвилю масових протестів по всій Туреччині.

Британська організація Netblocks зафіксувала обмеження доступу до соціальних мереж у Туреччині, зокрема до платформ X, YouTube, Instagram і TikTok.

23 березня суд обрав для Імамоглу запобіжний захід у вигляді арешту через звинувачення в корупції. Його адвокати готуються оскаржити це рішення. Водночас суд відхилив запит на арешт за звинуваченнями у зв’язках із «Робітничою партією Курдистану».