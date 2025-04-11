Перекази на 1,6 млрд грн без РРО. Податкова розкрила перші результати моніторингу онлайн-торговців

Державна податкова служба виявила 1,4 млн переказів за продаж товарів онлайн без використання РРО. Про це повідомила пресслужба податкової у відповідь на запит Forbes Ukraine. Це стало можливим завдяки інструменту фінмоніторингу та новій формі чеків , які набули чинності 1 березня 2025 року.

Деталі

За 20 днів березня ДПС виявила 11 000 громадян, які не ідентифіковані як ФОП та отримували кошти від онлайн-торгівлі на особисті рахунки, повідомила пресслужба відомства.

Податківці заявляють, що на рахунок однієї такої особи надходило понад 50 переказів від продажів на онлайн-платформах, маркетплейсах та через поштові сервіси.

Кількість виявлених транзакцій без фіскалізації склала 1,4 млн, загальна сума – 1,6 млрд грн.

Контекст

З 1 березня 2025-го ДПС отримала інструмент фінмоніторингу, який допомагає відслідковувати онлайн-продажі без використання РРО/ПРРО. Це не стосується продажу особистих речей онлайн, а лише систематичного збуту товарів однорідного асортименту, пояснили у розʼясненні на сайті ДПС 7 квітня.

Нова система фінмоніторингу повʼязана із формою чеків, яка з 1 березня 2025 року стала обовʼязковою для компаній, що приймають платежі як посередники. Ця форма містить рядок із ПІБ отримувача, його ідентифікаційний код, номер рахунку та іншу інформацію про транзакцію.

Фінмоніторинг може зачепити оплати через фінансові установи, зокрема NovaPay, OLX-доставка чи «Пром-оплата», за словами податкового консультанта Михайла Смоковича. Новий інструмент спрямований на виведення з тіні систематичної торгівлі онлайн без РРО, а Державна податкова служба не штрафуватиме за продаж особистих речей онлайн, повідомили на сайті відомства.