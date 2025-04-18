«Клуб білого бізнесу» у першому кварталі скоротився на 55 учасників – Гетманцев

Оновлений перелік платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства, відомий як «Клуб білого бізнесу», налічує 8199 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що на 55, або 0,7%, менше порівняно з попередньою версією, оприлюдненою в грудні. Про це заявив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев 18 квітня.

Деталі

Більшість платників, які були в першому переліку, продовжують використовувати запропонований механізм і дотримуються встановлених рівнів сплати податків, що дозволяє їм зберігати привілеї «Території високого рівня податкової довіри», зазначив Гетманцев.

Проте деякі не змогли утримати необхідні показники й не потрапили до оновленого списку.

Нині в переліку 4123 юридичні особи на загальній системі оподаткування, 2149 юридичних осіб на єдиному податку ІІІ групи та 984 юридичні особи на єдиному податку ІV групи, додав нардеп. Також у списку є 211 резидентів «Дія.Сіті» та 732 фізичні особи-підприємці.

Для супроводу платників із переліку залучено 611 комплаєнс-менеджерів, які забезпечують підтримку компаній, наголосив голова комітету.

Компаніям, які вибули з «Клубу білого бізнесу», варто переглянути вимоги та скоригувати свої показники, щоб відновити статус резидента й користуватися перевагами, порекомендував Гетманцев.

Повний перелік підприємств доступний за посиланням.

Контекст

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що регулює особливості податкового адміністрування під час воєнного стану, відомий як закон про «клуб білого бізнесу».

Закон запроваджує створення переліку платників податків, які добровільно дотримуються податкового законодавства та отримуватимуть певні пільги в умовах воєнного стану. До цього списку можуть увійти юридичні особи та фізичні особи-підприємці, зокрема резиденти «Дія.Сity», які відповідають критеріям щодо сплати податків і рівня заробітних плат.

Учасники переліку матимуть низку переваг: мораторій на документальні перевірки (за винятком окремих випадків), скорочені терміни камеральних і документальних перевірок, зокрема для бюджетного відшкодування, швидше отримання індивідуальних податкових консультацій, а також призначення комплаєнс-менеджера для дистанційної взаємодії, включно з відеозв’язком.

1 листопада голова комітету Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба запустила сайт «Територія високого рівня податкової довіри», на якому буде оприлюднено перелік сумлінних платників податків.