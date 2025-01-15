Перший обмін у 2025 році. В Україну повернули 25 захисників і цивільних із російського полону (фото)

З російського полону до України повернулися 25 осіб, серед яких є як військовослужбовці, так і цивільні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У Координаційному штабі уточнили , що обмін відбувся в межах взаємної репатріації.

Деталі

Серед звільнених військових – солдати, матроси та сержанти, які захищали Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, Маріуполь, зокрема завод «Азовсталь». Також повернули цивільного, захопленого на Київщині та незаконно утримуваного росіянами.

До України повернулися представники Національної гвардії, Збройних сил (включно з Територіальною обороною), Військово-морських сил і Державної прикордонної служби. Серед звільнених є й поранені, яких незаконно утримували в Курській області.

Наймолодшому з повернутих – 24 роки, найстаршому – 60.

Багато з них мають серйозні проблеми зі здоров’ям: втрату зору, ампутації, складні кульові поранення, наслідки мінно-вибухових травм, а також хвороби, такі як туберкульоз, онкологічні захворювання та гангрена. Після повернення всі вони отримають необхідне лікування та реабілітацію.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Сьогодні 25 найперспективніших стартапів

Звільнені полонені Звільнені полонені Звільнені полонені Звільнені полонені Звільнені полонені Фото Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Звільнені полонені Звільнені полонені Звільнені полонені Звільнені полонені Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У 2022 році Україна звільнила 215 захисників, серед яких 10 іноземців. Москві повернули Віктора Медведчука та 55 російських окупантів. Додому повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, бійці ТрО, митники та цивільні, зокрема захисники «Азовсталі» та вагітні жінки-військові.

10 квітня 2023 року в рамках чергового обміну повернули 100 українських захисників. 25 травня 2023 року ще 106 осіб, серед яких офіцери та бійці, які обороняли Бахмут.

30 грудня 2024 року в 11-му обміні повернули 189 українців.