Україна та РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися 189 українців (фото)

Україна 30 грудня здійснила 11-й обмін полоненими з Росією у 2024 році, повернувши додому 189 своїх громадян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Деталі
- У Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених: 87 військовослужбовців ЗСУ, включно з 17 бійцями Тероборони, 43 військовослужбовці Нацгвардії, 33 прикордонники, 24 бійці Військово-морських сил, 2 цивільних громадян.
- Захисники брали участь у бойових діях на ключових напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському. Серед них також ті, хто обороняв Маріуполь, острів Зміїний та охороняв Чорнобильську АЕС. Деякі звільнені перебували в полоні понад 2,5 року.
- Стан здоровʼя багатьох з них ускладнений через важкі поранення, наслідки мінно-вибухових травм та хронічні захворювання.
- Цього разу додому повернулися 173 рядових і сержантів, а також 14 офіцерів.
Контекст
Минулого року Україні вдалося повернути додому 215 своїх захисників, серед яких було 10 іноземних громадян. У відповідь Росії передали проросійського політика Віктора Медведчука та 55 російських військових.
Звільнені включали військових, прикордонників, поліціянтів, моряків, нацгвардійців, бійців територіальної оборони, митників і цивільних. Серед них – офіцери, командири, герої України, захисники «Азовсталі» та навіть вагітні жінки-військові, зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
10 квітня 2024 року у рамках чергового обміну з російського полону повернули 100 українських захисників, серед яких військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці.
25 травня 2024 року ще одна операція зі звільнення повернула додому восьмеро офіцерів та 98 солдатів і сержантів, які боронили Україну на бахмутському напрямку.
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, з полону було визволено 3 956 українців, з яких 1 358 осіб – у 2024 році.
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