Підтоплення тунелів. Екскерівнику Київського метрополітену оголосили підозру

Колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обовʼязків, що призвело до руйнування елементів тунелів на перегоні між станціями «Деміївська» та «Либідська». Про це повідомила 12 листопада пресслужба Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного. З липня 2014 року до весни 2024 року це пост обіймав Віктор Брагінський.

Деталі

Як зазначає слідство, керівник мав проводити оцінку ризиків, забезпечити довгострокову службу штучних споруд та запобігати появі несправностей. Серед його обовʼязків також – призначення комісії для проведення оглядів та спостережень за ослабленими конструкціями.

Невиконання цих обовʼязків призвело до руйнування елементів тунелів на перегоні між станціями «Деміївська» та «Либідська», де утворилися тріщини та порушення гідроізоляції, заявили слідчі.

Через це 8 грудня 2023 року було зупинено рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії та оголошено про обмеження руху на синій гілці метро на пів року.

З грудня 2023 року по березень 2024 року через закриття станцій КП отримало понад 138,5 млн грн збитків, вказують прокурори. Метрополітен не отримав майже 26 млн грн доходів від продажу квитків.

Повідомлення про підозру надіслано на офіційні адреси реєстрації та проживання колишнього керівника КП «Київський метрополітен». Проте він не з’явився на виклик. Наразі вживаються заходи для встановлення його місцеперебування, йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Контекст

У грудні минулого року поліція Києва провела слідчі дії в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА. Напередодні стало відомо про необхідність термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська», через що було закрито шість станцій метро.

Поліція провела обшуки у рамках справи про службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) через аварію, яка спричинила протікання води та потрапляння піску в тунель київського метро.

23 липня двом посадовцям КП «Київський метрополітен» повідомили про підозру у службовій недбалості. Згодом правоохоронці обрали запобіжний захід в.о. начальника, головному інженеру КП «Київський метрополітен» Віктору Вигівському – цілодобовий домашній арешт до 23 вересня. Начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель столичного метрополітену Володимиру Сидоренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту..

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) відкинули звинувачення прокуратури, стверджуючи, що причиною руйнувань стали проблеми з проєктуванням та неякісним будівництвом, а не неналежною експлуатацією системи.