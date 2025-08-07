Північна Корея може надіслати Росії 6000 військових для інженерних робіт на Курщині. Про це йдеться у відповіді пресслужби Головного управління розвідки на запит Forbes Ukraine.

Деталі

Про надсилання нової партії військ 17 червня домовились у Пхеньяні лідер КНДР Кім Чен Ин та секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу, за даними розвідки. Планується направити 1000 саперів та 5000 службовців інженерних/будівельних військ армії КНДР.

Північнокорейці мають прибути з 50–100 одиницями військової техніки – бронемашинами типу M2010 (Cheonma-D) та БТР-80. Перекидання планувалося партіями по 1500–3000 осіб у два-три етапи протягом липня-серпня.

Метою залучення військ КНДР є розмінування та інженерне обладнання території Курської області, додають в ГУР. Це планується зробити поблизу кордону з Україною на глибині 10–20 км.

Контекст

Росія вперше залучила війська КНДР наприкінці 2024-го для участі у боях проти української армії на Курщині. Всього було залучено близько 11 000 військових із Північної Кореї, їхні втрати склали 6000 військових вбитими і пораненими, за даними розвідки Великої Британії.