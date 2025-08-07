Северная Корея может прислать России 6000 военных для инженерных работ в Курской области. Об этом говорится в ответе пресс-службы Главного управления разведки на запрос Forbes Ukraine.
Подробности
- Об отправке новой партии войск 17 июня договорились в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, по данным разведки. Планируется направить 1000 саперов и 5000 сотрудников инженерных/строительных войск армии КНДР.
- Северокорейцы должны прибыть с 50–100 единицами военной техники – бронемашинами типа M2010 (Cheonma-D) и БТР-80. Переброска планировалась партиями по 1500–3000 человек в два-три этапа в течение июля-августа.
- Целью привлечения войск КНДР является разминирование и инженерное оборудование территории Курской области, добавляют в ГУР. Это планируется сделать вблизи границы с Украиной на глубине 10–20 км.
Контекст
Россия впервые привлекла войска КНДР в конце 2024-го для участия в боях против украинской армии в Курской области. Всего было привлечено около 11 000 военных из Северной Кореи, их потери составили 6000 военных убитыми и ранеными, по данным разведки Великобритании.
Материалы по теме
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.