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Китай став ключовим постачальником електронних компонентів, які Росія використовує у виробництві зброї. Електроніку яких китайських компаній найчастіше знаходять у ракетах і дронах РФ?
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Постачання в Росію технологічних товарів з Китаю – один із найсерйозніших викликів, зізнається співрозмовник у владі, який займається санкційною політикою та говорив на умовах анонімності через чутливість теми. «Завдяки цій співпраці РФ зберігає можливість нарощувати виробництво озброєння», – пояснює він.
Після понад трьох років санкцій проти Росії та посиленого експортного контролю відсоток західної електроніки в російській зброї поступово зменшується. Натомість зростає частка компонентів, що надходять з Китаю. Занепокоєння викликає те, що китайські компанії навчилися виробляти не лише базові, а й технологічно складні аналоги західних чипів, додає співрозмовник.
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