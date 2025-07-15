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Китайський фронт. Менш ніж за рік Китай у рази наростив поставки електроніки російському ВПК. Forbes визначив топ-10 компаній, які найактивніше підтримують РФ

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

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Китай став ключовим постачальником електронних компонентів, які Росія використовує у виробництві зброї. Електроніку яких китайських компаній найчастіше знаходять у ракетах і дронах РФ?

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Постачання в Росію технологічних товарів з Китаю – один із найсерйозніших викликів, зізнається співрозмовник у владі, який займається санкційною політикою та говорив на умовах анонімності через чутливість теми. «Завдяки цій співпраці РФ зберігає можливість нарощувати виробництво озброєння», – пояснює він.

Після понад трьох років санкцій проти Росії та посиленого експортного контролю відсоток західної електроніки в російській зброї поступово зменшується. Натомість зростає частка компонентів, що надходять з Китаю. Занепокоєння викликає те, що китайські компанії навчилися виробляти не лише базові, а й технологічно складні аналоги західних чипів, додає співрозмовник.

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