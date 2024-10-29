Нащадки елітних вбивць-невдах за $2000. Сім висновків про війська КНДР, які воюватимуть проти України. Аналіз радника американського think tank

Які саме війська з Північної Кореї воюватимуть проти України та як можуть вплинути на хід війни? Розповідає Марк Кансіан, експолковник армії США

Війська КНДР уже в Курській області, повідомив 29 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Поки що реакція Заходу на появу північнокорейських військових була стриманою. Президент США Джо Байден лише відповів журналістам, що розгортання військ КНДР – «дуже небезпечне». Це означає значну ескалацію, але також і відчай Росії, вважає генсек НАТО Марк Рютте.

Північна Корея відправила близько 10 000 військових до РФ, частину з них уже переміщено ближче до України, Росія має намір використати їх на Курщині, заявила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх. Залучення КНДР до війни буде однією з тем зустрічі міністрів оборони та закордонних справ США і Південної Кореї у Вашингтоні 31 жовтня, додала вона.

Паралельно цього тижня до України приїде делегація з Південної Кореї, щоб обговорити деталі розгортання військ КНДР і співпрацю Києва і Сеула.

Який військовий ефект може мати втручання військ КНДР? На це питання спробував відповісти Марк Кансіан, старший радник програми міжнародної безпеки CSIS, полковник армії США у відставці з 30-річним досвідом, який брав участь в операціях у В’єтнамі, Перській затоці та двічі в Іраку. Forbes Ukraine зробив головні висновки з його аналізу.

Навіщо Росії війська з КНДР

Росія відчайдушно потребує додаткових військ. За західними оцінками, втрати армії РФ – близько 610 000 осіб з початку повномасштабної війни: щомісяця набирають 25 000–30 000 нових солдатів, але і втрачають близько 30 000.

Росія хоче збільшити чисельність армії – у вересні російський диктатор Володимир Путін вдруге з початку великої війни видав указ про розширення армії. Але стратегія РФ – мінімізувати внутрішньополітичні наслідки. РФ уже пропонувала великі виплати рекрутам, вербувала іноземців та увʼязнених, підвищувала максимальний вік для призову. Розгортання північнокорейських військ – частина цієї стратегії.

Навіщо це Північній Кореї

КНДР потребує іноземної валюти. Росія, ймовірно, оплачує всі витрати, повʼязані з розгортанням контингенту, та виплачує грошове утримання самим солдатам. За даними південнокорейської розвідки, ця сума становить $2000 на солдата на місяць.

Пересічний північнокорейський солдат побачить лише невелику частину цих грошей, більшу частину отримає держава.

Яка кількість і роль солдатів із КНДР

Північна Корея планує відправити до Росії чотири бригади – від 10 000 до 12 000 військових – до грудня. І може надіслати додаткові підрозділи наступного року. Прибулих до РФ військовослужбовців екіпірували російською формою, видали російські посвідчення та навчали, зокрема, користуватись безпілотниками.

Є припущення, що північнокорейські війська можуть займатись глибокою розвідкою або діями за лінією фронту, якщо вони справді є частиною сил спецпризначення. Солдати з КНДР також могли б займатися логістикою, технічним обслуговуванням, операціями з дронами. Залучення до прямих боїв – ризикована стратегія через можливість дезертирства, потрапляння до полону.

У будь-якому випадку їхнє розгортання дозволить РФ вивільнити для фронту частину російських військовослужбовців.

Історичне розгортання для КНДР

Північна Корея раніше відправляла для участі в іноземних війнах лише консультантів або вузькопрофільних спеціалістів.

У 1968-му менш як 100 пілотів та спеціалістів з інформоперацій відправились до В’єтнаму. У 1973-му 1500 військових радників, пілотів та фахівців – до Єгипту під час Війни судного дня. Від 20 до 50 радників та спеціалістів – до Лівії у 1984-му, Уганди у 1987-му, до Конго у 2014-му, режиму Башара Асада у Сирії у 2010-х.

Допомога Росії – перше відправлення великої кількості сухопутних військ.

Нащадки вбивць-невдах

Частина з відправлених до РФ північнокорейських солдатів входять до XI «штурмового» корпусу – спецпідрозділу, що фокусується на діях у тилу, саботажі та вбивствах. Історію корпус веде від підрозділу «загін 124», який у 1968-му здійснив невдалий рейд для спроби вбивства президента Південної Кореї Пака Чон Хі.

КНДР має близько 200 000 спецпризначенців, за оцінкою Міноборони Південної Кореї. І збереже більшу частину з них навіть після відправлення військ до Росії.

Ефективність північнокорейських військ

Сумнівна. Хоча вони численні та ідеологічно підготовлені, їхнє обладнання застаріле. Часто їх використовували для допомоги цивільним, а боєготовність – низька через обмеження матеріальних постачань, зокрема палива.

Але спецпризначенці можуть бути краще підготовленими за пересічних північнокорейських солдатів, вони проходять підготовку у РФ, тож прибудуть на поле бою навченими й організованими.

Військовий вплив розгортання солдатів КНДР

Це більше за символізм. Північнокорейські війська допоможуть військовим зусиллям РФ, зменшуючи дефіцит солдатів. Але у нинішніх кількостях не матимуть вирішального значення на полі бою.

Два головні питання – кількість та завдання солдатів із КНДР. Якщо їхні кількість та ролі зміняться, це може суттєво вплинути на хід війни.